淡水區仲夏繽紛樂煙火壓軸 走秀變身時尚伸展台

「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」精彩壓軸活動，「海港暮夏」主題煙火秀結合「北海岸時尚藝術季」時尚走秀，以絢麗煙火與時尚展演為今年仲夏繽紛樂畫下精彩句點。今年仲夏繽紛樂結合河上燈光秀，以12吋高空煙火彈搭配中低空煙火，透過音樂與煙火交織演出，呈現層次豐富的港灣藝術展演，3場煙火吸引約22萬名民眾齊聚淡水漁人碼頭。新北市長侯友宜亦蒞臨現場，與民眾一同感受淡江大橋通車後嶄新的河岸風貌。

「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」特別結合「北海岸時尚藝術季」擴大辦理「仲夏映時尚」活動，打造融合漁港景觀、永續理念及時尚美學的夏日盛宴。新北市長侯友宜表示，淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂已成為新北市代表性夏季盛會，今年5月淡江大橋正式通車，不僅串聯淡水與八里兩岸交通，也為淡水及北海岸觀光發展開啟嶄新篇章。

市府今年整合各局處資源，串聯煙火、時尚、音樂及港灣景觀，系列活動結合河海音樂季、民歌演唱會及時尚展演，吸引民眾走進淡水、感受多元港灣魅力，今日再以「海港暮夏」主題煙火精彩壓軸，為今年仲夏繽紛樂畫下圓滿句點，也期盼持續帶動淡水及北海岸觀光與地方產業發展。

活動再度邀請享譽國際、素有「針織女王」美譽的設計師潘怡良，由其團隊將淡江大橋橋體線條、海浪節奏及漁業文化轉化為服裝語言，並運用環保機能材質，展現兼具美感、機能與海洋永續理念的時尚創意。透過時尚界與漁港觀光跨域合作，不僅創造活動亮點，也讓港灣文化以嶄新形式呈現在民眾眼前。精采的主題服裝秀搭配多位實力派歌手共同演出，為今晚壓軸煙火暖身，隨著第一發煙火升空，璀璨花火沿著淡水河面層層綻放，與淡江大橋、情人橋及河岸燈光相互輝映，現場民眾紛紛拿起手機，記錄令人難忘的夏夜時刻。