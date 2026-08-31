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淡水國小開學迎新生 通學動線優化交通順暢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小優化校園周邊通學動線，緩解開學車潮。圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小優化校園周邊通學動線，緩解開學車潮。圖／紅樹林有線電視提供

迎接充滿朝氣的開學日！新北市淡水區淡水國小在今年開學展現全新氣象。為了給予學童更安全、友善的通學環境，校方針對校園周邊通學動線進行了大幅度的調整，將原本跨越中山北路的行穿線，往上移到天橋下方，讓接送家長的機車進到校園道路中，不僅成功紓解了開學日的交通車潮，更在新生迎新活動上精心策劃，讓學童們在滿滿的祝福中展開校園新生活。

淡水國小校長陳佩芝校長表示，此次特別落實了「人車分流」的安全規劃。從上週五的返校日一路到今日開學，家長若騎乘機車接送，可依循動線進入校園指定區域，學童則順著天橋動線安全步行而下。經過實測，發現學校周邊的交通反而變得更順暢，大幅改善了過去容易塞車、阻塞的情況。

校方進一步說明，這次的動線調整主要是為了因應學校未來的工程規劃。目前已先行將行人穿越線移設至天橋下方，而校方的中長期目標，是期盼在半年後能順利拆除現有天橋，徹底打開校園視野，讓孩子們未來能更順暢、無礙地走進校園。

除了交通動線的優化，淡水國小對小一新生的到來也充滿熱情。校方舉辦「新生家長座談會」與迎新活動，現場精心佈置了傳統的「聰明門」、「勤奮門」以及「平安門」。新生們在家長的陪伴下，宛如「過三關斬六將」般趣味闖關。校方期許透過這些充滿吉祥寓意的儀式，祝福每一位孩子都能在淡水國小的環境中，平安順心、快樂地成長。

值得一提的是，今年迎新活動的家長參與度創下熱烈盛況。據校方觀察，當天出席的家長人數大約是新生人數的兩倍，這不僅展現了現代家長對孩子教育的高度重視，也為校園注入了滿滿的溫馨與活力。淡水國小表示，未來將持續優化校園硬體設施與教學環境，與家長攜手為孩子打造最優質的學習樂園。

淡水 新生 開學日

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