因應極端氣候挑戰 新北與北台7縣市攜手一年累計種下124萬顆樹

面對氣候變遷與極端氣候挑戰，植樹已成為全球公認重要自然解方。新北市2025年與7縣市攜手推動為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹計畫，打造全國首創大規模區域植樹治理網絡，至今累積種植超過124萬棵樹木，為台灣環境永續發展奠定重要基礎。

新北市農業局指出，新北市長期致力於森林保育、生態復育及環境永續工作，透過為地球種下一棵樹計畫，整合苗木供應、植樹場域、養護管理及數位平台等資源，串聯政府機關、企業、學校及民間團體共同投入植樹行動。更於2025年與宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣，共同推動「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」計畫。

在山林環境方面，新北市持續推動烏來杜鵑等珍貴原生植物復育；在海岸環境方面，則與多間民間企業團體合作推動海岸防護林營造；在都市地區則持續透過校園植樹、綠廊營造及公園綠化等方式，提升都市降溫、生態連結及環境韌性功能，展現從山林、海岸到都市的全方位植樹行動。目前已有超過60家企業與團體響應，植樹場域自基隆至高雄、台東均有企業團體響應，逐步形成由城市延伸至山海的綠色生態網絡。

農業局指出，下一階段計畫將以北台8縣市合作成果為基礎，朝向全國共同響應的目標邁進，同時精進為地球種下一棵樹數位平台功能，逐步累積全國植樹成果與環境資料，朝向智慧化植樹管理及科學化治理方向發展。

農業局長諶錫輝表示，種下一棵樹是守護環境的起點，讓更多人願意一起種樹，則是邁向永續未來的關鍵。未來新北市將持續扮演領航角色，攜手中央、地方政府及社會各界，讓北台8縣市累積的植樹成果與治理經驗逐步擴散至全國，共同為台灣種下更多希望，也為下一代留下更安全、更永續的綠色家園。

「為地球種下一棵樹」計畫將持續帶領植樹理念至全國。圖／新北市政府農業局提供