戴湘儀最後總質詢一度哽咽 送侯友宜登山杖祝「再攀高峰」

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員戴湘儀一上台便說，聽完前面議員對新北市長侯友宜的感謝「害我有點想哭」，並直言這是侯友宜最後一次站在總質詢台上接受議員質詢，也是自己這一屆任期最後一次總質詢。戴湘儀隨後從新莊重大建設、文化政策、青年、性平、動保一路細數侯市府8年施政，質詢尾聲更送上登山杖，寫下「八年登頂，再攀高峰」，祝福侯友宜未來走上更大舞台。

戴湘儀表示，侯友宜深耕新北16年、擔任市長8年，替新北打下許多重要基礎。她首先從新莊建設談起，包括環狀線、塭仔圳重劃、重大公共建設等，認為這些工程正在翻轉新莊城市樣貌。

侯友宜回應，這些都是市府「該做的事」，一座城市要往前走，基礎建設、文化與交通路網都必須同步推進。他表示，新莊後續還有轉運站、五泰輕軌等建設，未來結合塭仔圳、五股等地區發展，「新莊五泰林會是未來最大的新都心」，甚至有機會不輸新板特區，「大家可以拭目以待，新莊未來一定會更好」。

除了硬體建設，戴湘儀也花了不少時間談新莊廟街、傳統文化與青年創意。她舉「潮盛新莊」、關將首文化、老店再造、青年藝術家及青創空間等例子，認為市府帶頭嘗試後，開始讓地方店家、年輕創作者願意跟進，形成正向循環。

侯友宜則反過來感謝戴湘儀，表示新莊原本就有深厚歷史文化，這幾年透過新的創作方式，讓地藏庵、關將首等傳統元素被更多年輕人看見，「政府的責任就是帶頭」，第一屆政府做、第二屆大家跟著做，第三屆甚至有人願意自己投入，才能讓老文化真正接上下一代。

談到新北整體發展，戴湘儀提及淡江大橋、新北美術館、五股垃圾山翻轉、捷運建設等「世紀型建設」。侯友宜表示，新北捷運目前規畫到2035年達189公里、182座車站，希望藉由路網串聯台北、基隆、桃園，帶動整個北台灣發展。

戴湘儀也細數性別平權、運動平權、滑板、青年、動保等較少被注意的政策。侯友宜表示，包括身障朋友水上運動、滑板場域等都會持續推動，未來新莊、鶯歌也將增加滑板相關空間，讓城市除了硬體建設，也能有更多元的生活選擇。

質詢最後，戴湘儀問侯友宜，8年市長任期即將結束，對新北市民還有什麼話想說。侯友宜沉聲表示，「市政永遠做不完，市政是一棒接一棒」，自己會努力到最後一刻，也會延續過去50年公職生涯的態度，「不忘初心、全力以赴」。

侯友宜說，這幾年新北已打下包括四大都心、四環八線、公托、托老、公園、汙水下水道與治水等基礎，未來接棒的人，就是要站在這些基礎上繼續往前做，「我相信後面的棒子一定會做得比我好」，讓新北更好、北台灣更好，最後帶動台灣一起變好。

戴湘儀隨後拿出準備好的登山杖送給侯友宜，並以「八年登頂，再攀高峰」8個字祝福他。她表示，侯友宜已經完成新北這座高峰，下一座高峰值得繼續挑戰，希望未來能走上更大的舞台，繼續替台灣人民做事。侯友宜收下後笑說「爬山不是那麼簡單」，也再次強調，做事就是一步一腳印，把事情做好。