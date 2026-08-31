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八里第二納骨塔僅留2700個塔位給在地 民代怨太少侯友宜承諾重新計算

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席最後一次總質詢。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天出席最後一次總質詢。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會參加最後一次總質詢。國民黨議員陳家琪指出，八里長期承受砂石車、垃圾掩埋場、汙水處理廠等壓力，如今興建第二期納骨塔，規畫5萬4000多個塔位，市府卻僅保留約2700個塔位給八里居民保障不足，要求至少保留一層、約1萬個塔位給在地鄉親。侯友宜則表示，會要求相關局處重新計算。

陳家琪表示，她7月底才與侯友宜一同出席八里慈恩納骨塔第二期工程動土典禮，慈恩納骨塔位置條件好，完工後塔位會比其他區域更快使用完畢，市府一方面強調要分散殯葬量能，鼓勵各地尋找適當地點興建納骨塔，卻沒有給提供土地的八里足夠保障，不能只在最後階段才保留少數塔位給地方，應從一開始就給予明確權益保障，「2700個太少，無法接受」。

民政局長林耀長表示，以八里居民需求估算，第二期納骨塔完工後，八里居民使用量約可支應33年，且未來仍可能有塔位遷出，因此整體使用年限還可能延長，市府目前正評估興建第三座納骨塔的可能性。

陳家琪認為，地方需要的不是單純以可以使用幾年計算，而是明確、可預期的在地權益保障，八里居民已承受大量公共設施與環境負擔，應該讓地方居民享有合理的塔位保障，避免未來再度發生塔位用罄、親人必須跨區安置的情況。

侯友宜說，市府估算八里居民未來可使用約33年，應進一步確認地方到底認為多少塔位才合理，「大家要多少可以接受」，他會要求局長重新計算，希望在市府殯葬量能與地方居民需求之間找到雙贏方案。

侯友宜 納骨塔 八里

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