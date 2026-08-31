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慈濟骨髓中心接軌國際 青年首測口腔拭子建檔

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為慈濟基金會提供

為縮短等待的距離、為生命爭取更多重生的機會，慈濟骨髓幹細胞中心8月30日攜手頂新和德文教基金會與味全龍職棒球團，在天母棒球場舉辦造血幹細胞驗血建檔宣導活動。

在台灣，每年有超過千名急慢性白血病（血癌）及各類嚴重血液疾病患者，在生死關頭徘徊，等待那萬分之一、甚至十萬分之一奇蹟般的造血幹細胞配對。搶救生命、「拭」在必行。活動除了號召廣大球迷與青年朋友捲袖抽血10c.c.建檔外，慈濟骨髓幹細胞中心更正式宣布啟動重大變革，率先於現場進行台灣首批20例「口腔拭子（Buccal Swab）」建檔模式測試，為明年全面接軌國際非侵入式建檔標準揭開歷史性序幕。

「與國際接軌：告別針扎！口腔拭子採樣技術明年全面上路。」造血幹細胞移植是許多血液惡性腫瘤患者最後一線生機。以往加入資料庫必須透過抽取10c.c.靜脈血液進行人類白血球抗原（HLA）基因定型，部分民眾可能因懼針或採血場地限制而卻步。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊尚憲指出，歐美等先進國家近年多已普及採用「口腔黏膜拭子採樣」，透過棉棒在口腔內壁兩側輕輕刮取黏膜細胞，即可萃取足量的DNA進行高解析度基因定型。

楊尚憲主任表示，慈濟骨髓幹細胞中心身為台灣唯一的骨髓資料庫，長年守護全球病患的配對需求。中心規劃於明年起全面導入這套世界通行的口腔拭子建檔機制。在天母棒球場特別針對20組樣本進行前導測試與流程驗證，由慈濟HLA實驗室主任黃聖娟率領四位實驗室人員前來，親自把關檢驗精準度與保存品質。

這項創新變革不僅大幅降低建檔難度與心理門檻，未來更可望透過郵寄套組等多元管道推廣，打破地域與時間限制，讓台灣造血幹細胞資料庫的青年庫存量注入強大活水。

現場迎來一位具指標意義的年輕面孔、慈濟骨髓幹細胞中心主任楊尚憲的女兒楊宛諭今年剛滿18歲，在符合法定建檔年齡的第一時間，即在現場坐上採樣台，成為全臺首批接受口腔拭子採樣建檔的20位受測青年之一。楊宛諭以實際行動響應建檔，象徵著新一代青年對造血幹細胞建檔觀念的接納與傳承，也為推廣「無痛、便利」的非侵入式採樣新制，寫下深具代表性的青年示範。

「企業動員：頂新和德領軍十餘企業、魏應充現身力挺『為愛揮棒』。」這場結合健康、公益與運動的跨界盛會，背後獲得了頂新和德文教基金會及相關企業的全力支持。頂新和德文教基金會創辦人魏應充親臨天母棒球場現場，為頂著艷陽投入志工服務的慈濟團隊與建檔民眾加油打氣。

魏應充創辦人長期關注基層棒球發展與社會公益，此次不僅促成味全龍主場賽事與公益建檔結合，更向集團旗下包括德克士、味全龍、味全食品、成美文化園、96自轉車等10多個關係企業單位發出全員動員令，號召企業同仁與廣大球迷利用假日前來天母球場完成建檔。

魏應充表示，企業的力量在於帶動善的循環，造血幹細胞捐贈秉持「救人一命，無損己身」的科學精神，只要多一人建檔，病患就多一次生存機會，期望透過集團的拋磚引玉，喚起全台灣社會對造血幹細胞捐贈的重視。

慈濟幹細胞中心顧問王正雄在活動中特別破除大眾過往對「抽骨髓」的恐懼迷思。他強調，現代醫學進步，超過九成以上的造血幹細胞捐贈早已採用類似捐血小板的「周邊血幹細胞收集」方式，過程安全、無須全身麻醉，且人體造血幹細胞具有高度再生能力，短期內即可自我修復補充，絕非傳統觀念中「傷筋動骨」的抽取脊髓液。

慈濟骨髓幹細胞中心強調，目前台灣資料庫正面臨建檔者年齡逐漸老化、屆齡除檔的挑戰，亟需更多18至45歲的健康生力軍加入。天母棒球場的建檔活動現場氣氛熱烈，許多熱血青年在球賽開打前紛紛加入建檔行列。

慈濟呼籲，無論是現行的10c.c.驗血建檔，或是即將上路的口腔拭子新制，大眾的舉手之勞，都可能成為血液疾病患者與其家庭活下去的「全世界」。

聚傳媒

慈濟 口腔 青年

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