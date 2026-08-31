新北5處超人氣戲水池10/1起休園

照片取自新北市政府

夏日的歡樂戲水時光即將進入尾聲，新北市5處人氣戲水池將自10月1日起休園，全面展開設施的定期保養與維護。水利局提醒大家，9月份各戲水區將調整為每週例假日及國定假日開放，出發前別忘了確認開放時間，才不會撲空。

水利局長宋德仁表示，包含新莊塭仔底濕地公園戲水池、重陽花漾水樂園、海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區等5處戲水池，在休園期間將進行全面的設施檢修與維護。趁著秋老虎發威、暑氣未消，歡迎大小朋友把握最後一個月的開放時間前往同樂，錯過就要等明年。

水利局指出，9月份各戲水池開放時間皆調整為每週例假日及國定假日，其中新莊塭仔底濕地公園戲水池開放時間上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘；重陽花漾水樂園、海世界水樂園及陽光遊戲場蝶型水道區噴水時間上午10點至12點、下午3點至晚上7點；星際公園水星戲水區噴水時間上午10點至12點、下午3點至晚上8點。

水利局也特別呼籲，為維護現場秩序與遊玩安全，請家長與小朋友務必遵守場內規範，切勿奔跑、跳水、推擠或攀爬，並配合現場工作人員指揮，讓每位市民都能安心、開心迎向夏日尾聲。

此外，水利局推薦市民朋友，造訪塭仔底濕地公園戲水之餘，不妨順道漫步一旁的「中港大排」河廊。目前沿岸正值九重葛、紫花蘆莉草、金銀蓮花及翅莢決明等繽紛花卉的盛開期，不僅能欣賞魚龜優游的豐富生態，更能與色彩斑斕的積木橋、Q萌彩繪牆及落瀑合影留念，是秋日漫遊與拍照打卡的絕佳去處。

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