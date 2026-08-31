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教育少128億、捷運少90億 侯友宜：中央補助不能一紙公文就變

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員陳儀君關切中央對新北市補助減少問題，指出教育經費減少128億元、捷運建設中央補助也少約90億元，多個局處合計減少超過200億元。新北市長侯友宜表示，新北人口多、規模大，又正值公共建設高峰期，中央應建立長期、穩定且透明的財政分擔制度，「不能一紙公文就改變」，就讓地方原有補助出現大幅變動。

陳儀君質詢指出，新北市在人均統籌分配款上與台北市仍有明顯差距，雖然今年統籌分配款增加，但市府先前也提到，中央計畫型及專案補助同步減少，實際上地方可運用資源未必因此增加。

她進一步追問，教育部分中央補助減少多少？侯友宜回應，相關金額約為128億元，市府可以整理明細提供議會。陳儀君表示，應將減少項目完整列出，讓新北市民了解原先應由中央支應的教育資源，有多少必須改由市府自行籌措。

陳儀君也指出，捷運建設部分中央補助約減少90億元，加上其他局處受到影響的計畫，整體減少金額已超過200億元。她質疑，即使今年統籌分配款增加107億元，但若另一邊計畫型及專案補助同步縮減，對正處建設高峰的新北而言，財政壓力仍相當沉重。

侯友宜表示，各縣市發展狀況與需求不同，中央在資源分配上應讓地方清楚知道標準，也要建立合理、穩定的制度。新北人口規模龐大，目前又處於捷運、公共建設及社會福利支出的高峰期，許多計畫仍需仰賴中央計畫型補助及一般性補助到位。

侯友宜說，地方政府最擔心的就是原先依既有制度規畫的建設，卻因中央一紙公文突然調整補助方式，影響後續財務安排。因此中央與地方之間需要更長期、穩定的財政分擔機制，而不是讓補助制度頻繁變動。

侯友宜 補助 捷運

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