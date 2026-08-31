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新北汙水接管愈到後面愈難 侯友宜：先解法律問題再談經費

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員呂家愷關切老舊社區、後巷及私人土地汙水接管問題。新北市長侯友宜表示，汙水下水道接管「愈到後面愈難做」，剩下多是私人土地、地下管線等複雜個案，已請法制及相關單位研議，若住戶同意書難以取得、又涉及公共環境與汙水問題，能否尋找其他法律解方，「經費擺最後，先把法律問題解決掉」。

呂家愷表示，新北汙水下水道接管已完成相當程度，現階段較難處理的多集中在老舊社區、狹小巷弄及施工困難區域，部分後巷甚至因住戶無法取得共識，汙水排放問題長期存在，影響居住環境。

侯友宜表示，好做的區域大多已完成，剩下的個案往往涉及私人土地、地下管線及跨單位協調，確實更難處理。他說，過去在里長行動治理時，也經常聽到地方反映類似問題，水利局應持續通盤檢討，再針對個案逐一突破。

水利局長宋德仁指出，後巷接管涉及私權，公共下水道原則上做到巷口，後續若進入住戶私有範圍，仍須取得相關同意，政府無法逕自介入。

呂家愷表示，問題在於汙染源仍存在，若民眾不同意、政府又無法處理，就會形成長期僵局，希望市府研議是否有其他鼓勵或協助機制。

侯友宜回應，已請相關單位包括法制單位研究，若無法取得同意書，卻又影響公共安全或整體汙水接管，是否能透過其他方式處理，必要時也應與中央協調。他強調，現在最重要的不是先談錢，「經費是最後，先把法律問題解決掉」。

呂家愷隨後也關切河川整治與親水空間。侯友宜表示，新北多處河溝汙染已逐步改善，淡水河嚴重汙染比例已降至約0.5%，市府目標是2030年讓淡水河全流域脫離嚴重汙染。

針對污染改善後能否增加清水、親水空間，侯友宜表示，只要不影響防洪安全、河川汙染程度也持續降低，就會逐步朝開放方向規畫。宋德仁也說，目前河川治理已不再只看工程，生態考量會同步納入，只要防洪條件允許，就會逐步增加可親近的河川空間。

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