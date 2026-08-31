北北基桃拚千萬人口生活圈 侯友宜：交通不能再分你我

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員黃心華關切北北基桃生活圈逐漸成形後，跨縣市通勤、橋梁維護及最後一哩路接駁問題。新北市長侯友宜表示，北北基桃已是共同生活圈，真正面對的是約千萬人口規模的區域競爭，交通路網不能再分台北、新北、基隆或桃園，而要從軌道、橋梁到公車、YouBike及步行環境整體串聯。

黃心華表示，北北基桃職住分離情況明顯，不少民眾在台北上班、居住在新北、桃園或基隆，因此跨縣市橋梁、捷運及道路維護都需要更精準協調，避免一端施工、另一端塞車，影響整體通勤效率。

侯友宜表示，目前北北基桃已有平台會議，雙北、新北與桃園間也都有既有協調機制，打通跨縣市交通瓶頸是首要工作。包括軌道建設、跨市橋梁及與基隆、桃園銜接的路網，都必須透過區域合作共同推進。

侯友宜說，區域發展面對的是「千萬人口的競爭」，最重要的就是交通路網必須完整，「沒有分你是台北市、我是新北市，還是基隆、桃園」，而是共同生活圈如何一起提升競爭力。

黃心華進一步指出，大型交通建設完成後，真正影響民眾日常體感的往往是最後一哩路，包括捷運下車後的公車接駁、步行環境及自行車系統，詢問市府是否有更完整規畫。

侯友宜回應，末端交通會隨地方發展持續檢討，包括公車、YouBike、步行安全都會同步調整，也可進一步思考雙北自行車路網串聯，配合低碳通勤需求，讓捷運與主要幹線之外的「微血管」運輸更加完整。