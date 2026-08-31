精進兒少保護網 蔣萬安提4措施精進現有機制

前總統蔡英文呼籲檢視兒少保護安全網。台北市長蔣萬安今天表示，現有作業標準無法涵蓋多元樣態，會增加類家內案件、多一層把關、增加短暫家庭式庇護處所並增加社工待遇與人力。

媒體報導北市發生一起10歲女童受猥褻事件，引起蔡英文近日於臉書貼文呼籲應重新檢視兒少保護安全網是否真正以孩子為中心。

蔣萬安今天赴台北市議會進行市政總質詢，媒體聯訪提問是否有精進措施。蔣萬安說，他再次表達對於發生這樣不幸的事情非常心痛、不捨，制度面上可以做更好之處，一定檢討且精進。

他說，首先，依照全國一致的兒少保護結構化決策模式（SDM）的作業標準，區分爲家內、家外的案件，這樣區分已經沒辦法完全涵蓋目前非常多元複雜的樣態，因此會增加「類家內」的狀況，也就是例如經常出入處所，或者是跟主要照顧者有密切關係，或者是有生活或經濟上的依附，視同家內案件。

第二，不管家內，以及類家內案件，會多一層把關，也就是會有複核機制。

第三，也會增加短暫家庭式庇護的處所，讓兒少能夠即刻脫離原本的生活環境。

第四，全面給予第一線社工支持，包含提高待遇及增加相關人力。

媒體追問北市已有很多補助措施，但要怎麼把人口留在台北。蔣萬安說，上任以來推出的一整套相關育兒改善措施，不單只是提高生育獎勵金而已，包含日前宣布的坐月子加菜金及產後有需要可善用的好孕專車，有小朋友需要托育，有減輕公托、準公托負擔的措施，甚至第二胎公托、準公托免費。

另外進入幼兒園，包括幼兒園、私幼的補助計畫，加上推出雙薪家庭減工時不減薪的政策以後，市府會一路陪伴育兒家庭的年輕爸媽減輕負擔。

媒體追問蔣萬安的長子「大寶」將赴美國做交換學生。蔣萬安說，孩子希望是一年，藉此探索自己的興趣、拓展國際視野，他自己跟妻子都尊重且支持。