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中央社宅政策調整新北恐少1.3萬戶 侯友宜：一定盡最大能力繼續蓋

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左二）今下午出席市政總質詢。記者張策／攝影

新北市議會今進行市政總質詢，新北市議員呂家愷關切中央社宅政策調整後，新北市恐因此減少約1.3萬戶社會住宅，質疑若中央未補回缺口，新北市是否有能力自行承擔。新北市長侯友宜表示，中央既有承諾應該回到原有規畫，但新北也不會停下來，「一定會盡我們最大能力繼續幹」，既定社宅目標仍會持續推動。

呂家愷指出，中央原先承諾在新北興建的社宅數量，如今因政策方向調整，恐減少約1.3萬戶，對新北青年與弱勢居住需求造成影響。他說，新北過去在多項重大建設上常需自行爭取資源，如今社宅又面臨縮減，市府應提出具體因應作法。

侯友宜表示，中央近來對新建社宅政策方向有所調整，依目前規畫，新北約會減少1.3萬戶社宅。他認為，這將直接影響弱勢族群及青年居住照顧，因此中央仍應回到原本承諾與既有規畫。

呂家愷進一步追問，中央執政任期還有兩年多，若最後這1.3萬戶仍未補回，新北市是否可能自行興建補足。侯友宜回應，新北一定會盡最大能力持續推動，「該幹我們就是會幹」，既定目標不會因中央政策調整就停下來。

呂家愷則表示，若中央資源不足，新北更應展現自主推動能力，持續補強社宅量能。侯友宜也強調，社宅是照顧青年與弱勢的重要政策，新北會依既定方向持續往前推進。

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