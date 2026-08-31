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今年統籌款增400億卻砍補助200億 侯友宜憂明年再「一增一減」

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜最後一次總質詢今天登場，先由新北市議會國民黨團先上陣，詢問統籌分配稅款議題。侯友宜表示，今年度統籌分配稅款當初說要給新北增加400多億元，但一般性及計畫性補助款卻在年中被突然減少200多億元「一手來、一手去」，且不少補助是在年度執行中才突然收到中央公文通知取消，導致地方原先規畫的建設及政策被打亂；如今中央說116年度統籌分配稅款再增加至1075億元，比今年多106億多元，他擔心明年又重演同樣情況。

陳儀君指出，台北市明年度統籌分配稅款約1200億元，但因人口較少，人均分配約5.2萬元，約為新北市的兩倍，質疑如此分配是否公平。

侯友宜表示，116年度新北市統籌分配稅款約1075億元，較今年增加106億多元，但新北市人口超過400萬，人均分配約2.66萬元，仍是全國最低，新北市人口最多、土地面積又是台北市約8倍，目前正處於公共建設及社會福利投入高峰期，人均財源卻持續墊底，確實讓市府承受很大壓力。

侯友宜認為，比統籌分配稅款增加多少更值得關注的是，中央補助款「一增一減」的問題，115年度統籌分配稅款約969億元，表面上比前一年度增加400多億元，但中央的一般性及計畫性補助款卻同步減少200多億元。

侯友宜說，中央補助減少並非都是一開始就講清楚，而是常常到了年度中間才收到公文，突然通知原本承諾或規畫中的計畫補助調降甚至不再補助，「有時候臨出一張公文就給你減少」，讓地方政府原本已經排定的建設、福利及政策計畫措手不及。

侯友宜也舉教育為例表示，近期光是教育相關中央補助，盤點後就有100多億元受到影響，明年度中央雖說將增加至1075億元，增加約106億元，但他擔心「統籌款增加、補助款又被扣掉」的情況再次發生。

侯友宜舉例，明年免費營養午餐政策本身就增加約48億元，加上人事等相關支出約70億元；敬老卡等福利政策也增加30多億元，新增的財源很快就會被既有政策支出消化，因此中央補助能否穩定，對地方政府非常重要。

「我最在乎的是，中央要穩定補助各項計畫。」侯友宜表示，中央如果要補助，應該在一開始就把額度及比例說清楚，地方才能據此編列預算、安排政策，不應到了年中才突然調降，「你要給我補助就跟我講清楚，不給我補助也跟我講清楚，不要年中再跟我補助扣掉一半，那我其他事情要怎麼做？」

周勝考說，新北市人口超過400萬，土地面積約為台北市8倍，人均統籌分配稅款卻只有台北市約一半，國民黨團將要求中央檢討分配方式，並呼籲新北市立委共同爭取合理財源，避免新北市長期處於人均分配「全國墊底」的情況。

侯友宜 補助 統籌分配稅款 補助款 新北

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聯合報一周大事8/23~8/29

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