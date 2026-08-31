顧清潔隊員健康 侯友宜宣布明年度健檢改每年一次、配發風扇衣

清潔隊員肩負城市環境，市長侯友宜今天指出，清潔隊員每天不論晴雨、不分寒暑，為守護新北市容辛苦打拚，市府除了要肯定大家的付出，更要把同仁的健康與工作安全照顧好，他宣布自明年起，清潔隊員健康檢查頻率將由每兩年一次提高為每年一次，每次補助每人4500元；另將LDCT（低劑量肺部電腦斷層）篩檢補助對象放寬為40歲以上、不分性別，並率全國清潔隊之先，增購熱危害個人防護裝備「風扇衣」，全面配發外勤隊員，從健康照護到工作安全全面升級。

侯友宜表示，清潔隊員長期在戶外第一線工作，除了高溫日曬、風吹雨淋，還要從事搬運、清運、清掃等高勞動強度工作，工作環境相當辛苦。尤其近年氣候變遷，高溫日數增加，第一線同仁面臨的熱危害風險也隨之提高。因此，市府除了關心大家的工作成果，更要把健康照護與工作安全一起做好，讓每一位同仁都能安心工作、平安回家。

侯友宜表示，這次健康檢查升級，最重要的是把「預防」做在前面。明年起，健康檢查由每兩年一次提高為每年一次，每次補助每人4,500元；同時放寬LDCT篩檢補助資格，40歲以上、不分性別都可以接受檢查。透過增加檢查頻率、擴大篩檢對象，希望讓第一線同仁有更多機會掌握自身健康狀況，及早發現、及早處理，避免小問題累積成大問題。

侯友宜進一步表示，照顧清潔隊員不能只有健康檢查，工作時的安全防護同樣重要。面對夏季高溫及熱危害風險增加，新北率全國清潔隊之先增購熱危害個人防護裝備「風扇衣」，全面配發給外勤隊員，提升戶外作業時的散熱效率與舒適性，降低熱相關疾病發生機率。市府要做的不只是讓大家「健康檢查有保障」，更要讓大家「每天工作有保障」，從健康照護到職業安全全面升級，做到平安出勤、健康工作、安心回家。

環保局表示，新北市目前共有5740名清潔隊員，其中45歲以上中高齡隊員比例已逾五成。依去年健檢資料分析，隊員代謝症候群盛行率達38%，為全國平均值的1.5倍以上，顯示第一線同仁健康照護及職業安全防護均有強化必要。未來環保局將持續結合臨場醫護團隊，依健檢結果提供分級追蹤與健康指導，並持續檢視高溫作業環境及熱危害防護需求，完善職場健康照護與安全防護措施。

新北市長侯友宜今天宣布116年度清潔隊員健康照護及職業安全升級措施。圖／新北市環保局提供