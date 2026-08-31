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新北5處人氣戲水池10月起休園 9月改例假日開放

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
玩水倒數！新北5處超人氣戲水池10月1日起休園。圖／新北市水利局提供
玩水倒數！新北5處超人氣戲水池10月1日起休園。圖／新北市水利局提供

夏日戲水季進入尾聲，新北水利局表示，新莊塭仔底濕地公園戲水池、重陽花漾水樂園、海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區等5處戲水池，將自10月1日起休園，進行設施定期保養與維護，9月份則調整為每週例假日及國定假日開放，提醒民眾出發前留意時間。

新北市水利局長宋德仁表示，5處戲水池休園期間將全面進行設施檢修與維護。由於9月仍可能有高溫天氣，民眾若想把握今年最後戲水機會，可趁休園前前往。

水利局指出，9月份新莊塭仔底濕地公園戲水池開放時間為上午9時30分至下午6時30分，每半小時噴水10分鐘；重陽花漾水樂園、海世界水樂園及陽光遊戲場蝶型水道區，噴水時間為上午10時至中午12時、下午3時至晚間7時；星際公園水星戲水區則為上午10時至中午12時、下午3時至晚間8時。

水利局也提醒，戲水時應遵守場內規範，避免奔跑、跳水、推擠或攀爬，並配合現場工作人員指揮，以維護遊玩安全。

此外，水利局也推薦民眾前往塭仔底濕地公園戲水時，可順遊中港大排河廊。目前沿岸九重葛、紫花蘆莉草、金銀蓮花及翅莢決明等花卉正值花期，河廊周邊另有積木橋、彩繪牆及落瀑等景觀，可一併安排秋日散步行程。

新北 濕地公園 水利局

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