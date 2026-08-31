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北市車輛牌照註銷逾檢占8成 提醒查看行照檢驗日
台北市裁決所今天表示，車輛牌照註銷有8成是逾檢所致，將因違反道路交通管理處罰條例遭開罰，乃至吊扣、註銷牌照，還要繳使用牌照稅2倍以下罰鍰，提醒查看行照上檢驗日。
台北市交通局今天召開「車輛牌照註銷有8成是逾檢註銷」記者會。
裁決所統計，114年共註銷3478面牌照，以車輛逾檢註銷2719面最多，約占78.2%、近8成。111年至113年註銷牌照總數分別為4860面、5128面及3968面，各年度仍以車輛逾檢註銷為大宗，111年4473面、占92.0%，112年4295面、占83.8%，113年3214面、占81%。
裁決所說，不照限期定檢或臨時檢驗，可依道路交通管理處罰條例規定，處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰，逾期1個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期6個月以上者，註銷牌照。
裁決所說，車輛被註銷牌照後，不得再上路行駛，也不得停放在公有道路旁或公有停車格，若被查獲，依據道路交通管理處罰條例規定，可處3600元以上、3.6萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。
交通局提醒，依據使用牌照稅法規定，還應繳納此稅額2倍以下罰鍰，得不償失。
裁決所說明，民眾可注意車輛行照上所註記的指定檢驗日期，或透過監理服務網車輛定檢日查詢頁面，輸入車主相關資料，即可查詢車輛定檢日，記得車輛應於指定檢驗日期前後1個月內，前往代檢廠或公路監理所（站）檢驗，以免逾期檢驗超過1個月，遭遇以上處置。
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