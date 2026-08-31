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台北YouBike九月中可望破5億使用人次 尋找幸運兒抽2萬即享券

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
交通局運輸管理科長謝霖霆（左起）、交通局副局長葉梓銓、YouBike微笑公司經理林苑毓出席記者會。記者邱書昱／攝影
交通局運輸管理科長謝霖霆（左起）、交通局副局長葉梓銓、YouBike微笑公司經理林苑毓出席記者會。記者邱書昱／攝影

台北市YouBike預計於9月中旬突破5億人次，北市交通局與微笑單車公司合作，尋找第5億人次即可獲得2萬元即享券，前後5名使用者可獲得1千元的商品禮券。

交通局運輸管理科長謝霖霆表示，台北市YouBike從2024年2月28日恢復前30分鐘免費開始，兩年來使用人數大幅成長，租借量從每日13萬次增加到26萬次，因應增加的人次，車輛數增加10876輛、車站數451站、調度人力131人、每日調度次數增14377次。

他說，根據統計從2018年突破1億人次之後，約3年半突破2億、2年半突破3億，隨著前30分鐘免費開始，17個月就突破4億人次，緊接著預計今年9月中旬會突破5億人次。確實也有26％使用者會因為騎乘YouBike而減少汽機車使用。

為了迎接5億人次，交通局和微笑單車公司合作，以在台北市內借車為資格，出現的第5億人次就可獲得2萬元的即享券，前後5名使用者可獲得1千元的商品禮券，得獎將於YouBike大台北粉絲團、官網公告得獎，並以簡訊和電話方式聯絡得獎者。

微笑單車公司表示，YouBike也與再睡五分鐘飲料店合作提供折扣優惠，登入「YouBike減碳存摺App」也有機會抽中限量聯名的杯墊。

另外，因應使用人次的升高，YouBike持續維持檢修能力，微笑單車公司表示，每30天做一次保養，由於零件的優化也能使腳踏車狀況減少，同時也提醒民眾，若遇到狀況的車輛，可以以App方式通報，並於歸還車輛時反轉坐墊，方便巡檢員查修。

YouBike使用人次預計今年9月中旬會突破5億人次。聯合報系資料照片
YouBike使用人次預計今年9月中旬會突破5億人次。聯合報系資料照片

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