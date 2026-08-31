「正派新北隊」7人聯合登記 王義川、李坤城站台喊議會過半

2026地方選舉候選人登記今開跑，民進黨正國會子弟兵上午在新北市選委會集結，由立委王義川、李坤城陪同，7名市議員候選人陳岱吟、陳俊維、山田摩衣、吳昇翰、卓冠廷、陳乃瑜、蔡美華共同領表登記。現場以「正派出擊、新北升級」為主軸，喊出7席全上、議會過半，也表態將成為民進黨新北市長參選人蘇巧慧未來市政推動的重要後盾。

李坤城表示，這次7人中有現任議員，也有首度參選的新人，但幾名新人其實都已長期在國會、議會或地方服務體系累積經驗，是「有經驗的新人」。他指出，現任議員長期在議會監督市政、爭取地方建設，新人也都具備基層服務歷練，未來若7人全數進入新北市議會，將是民進黨拚議會過半的關鍵席次。

李坤城說，未來市議員除要替地方爭取建設，更重要的是監督市政，「也要監督蘇巧慧」，若7席順利當選，民進黨團有機會在新北市議會過半，成為蘇巧慧未來推動市政的重要力量。

王義川則回顧，4年前卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣曾以「新板土連線」共同登記，之後進入議會展現問政戰力；4年後再加入4名新人，希望讓議會戰力「加倍」，也替蘇巧慧在地方選戰多衝票、擴大支持。

王義川逐一介紹新人背景，包括陳岱吟長期投入新莊地方與政治工作、陳俊維深耕三重蘆洲地方服務、吳昇翰長期在土城樹林三峽鶯歌地區服務，蔡美華則從地方政府、行政院到立法院累積逾10年幕僚經驗。他表示，這批新人並非政治素人，而是從幕僚、助理及地方服務一路走到第一線。

陳岱吟表示，自己是「新莊女兒」，這次雖然沒有政治背景，但有敢為新莊、為新北打拚的決心。她說，未來會全力為鄉親服務，關注孩童、長輩及地方未來發展，希望爭取新莊選民支持。

山田摩衣表示，4年前與卓冠廷、陳乃瑜一起站在同一地點登記，如今爭取連任，希望過去4年的地方服務與問政表現，能再次獲得板橋鄉親肯定，「過去鄉親是我的靠山，這次換我當大家的靠山」。

吳昇翰表示，自己在地方服務約10年，長期傾聽土城、樹林、三峽、鶯歌民眾需求，希望未來進入議會逐一處理地方問題。他形容7名候選人「像7顆星星」，從不同地方出發，因相同理念聚集在一起。陳俊維則說，自己是土生土長的三重蘆洲子弟，過去10年累積政治與公共服務經驗，希望爭取鄉親支持。

卓冠廷則表示，4年前「新板土連線」承諾聯合問政，過去4年與山田摩衣、陳乃瑜在議會揭發弊案、爭取建設，「承諾沒有跳票」。這次連線擴大為7人，就是希望戰力升級，若7席全上，不僅民進黨議會席次有望過半，也能成為蘇巧慧更強的市政後盾。

陳乃瑜也表示，4年前曾與夥伴共同向市民承諾為基層、孩子與長輩發聲，過去4年持續爭取福利與建設，這次希望7人一起進入議會，持續替地方監督市政。

蔡美華則說，自己過去13年多數時間都在幕後，曾在地方政府、行政院、立法院擔任幕僚，也參與總統及地方選舉輔選，她形容這次是「幕僚世代挺進議會」，盼未來不只聯合登記，也能在議會聯合問政。

民進黨「正派新北隊」今赴新北市選委會聯合登記，立委王義川（右四）、李坤城（中）陪同陳岱吟（左起）、陳俊維、山田摩衣、吳昇翰、卓冠廷、陳乃瑜、蔡美華等7名市議員候選人共同造勢。記者張策／攝影

民進黨立委王義川（中）今陪同「正派新北隊」聯合登記，表示4年前「新板土連線」已展現議會戰力，這次再加入4名新人，盼讓新北市議會戰力加倍，也替蘇巧慧擴大地方支持。記者張策／攝影