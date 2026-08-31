工程困難 等待10年 信義線東延段通車

被稱為「史上最難捷運工程之一」的北捷信義線東延段昨通車，出現一波搭乘熱，北市長蔣萬安說，信義線東延段僅一點四公里，因工程困難，通車這一刻盼近十年，他上任後指示捷運局「安全品質最優先考量，看不到的地方要做到最好。」

台北捷運公司統計，從下午二時開通，截至下午五時，全系統運量約九十八點九萬人次；其中，淡水信義線運量約廿八點八萬人次，廣慈／奉天宮站運量近一萬人次。

不少民眾搶搭首班車，下午二時通車前，已有數百人提前在站外等候，開放入站後，月台有不少捷運迷興奮地拿著手機記錄首班列車發車的歷史性時刻，下午一時五十九分響關門警示音，長鳴喇叭六秒，象徵「行車平安順暢、一鳴驚人」；有剛爬完山的長者趕上首班車，直呼幸運。

蔣萬安昨與議長戴錫欽、立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇等人見證通車。北市捷運工程局表示，該段工程因在路幅僅廿五公尺的福德街下方，開挖深度達地下十層樓，重型機具距兩側民宅僅六○公分，工程艱鉅，除空間局限，更面臨「上軟下硬」的極端地質考驗。

蔣提到，團隊施工時，人員可能整個陷入軟泥，往下又是堅硬岩盤，當時測得硬度比預估還高四倍，潛盾機開挖一天只能往前推進二點五公尺，採多項精進工法確保鄰房安全。

北捷經營企畫處長胡正倫表示，信義線東延段通車後，預計每日為北捷增加兩萬搭乘人次，班距約六分鐘，若人潮較多，會視情況調度加班車。

「不是任何一個人功勞，是一棒接一棒、一任接一任的努力。」蔣萬安說，信義線東延段通車是「捷運六線齊發二點〇」第一棒，萬大線第一期也將在明年底完工。民眾自廣慈／奉天宮站上車後，四分鐘可抵達台北一〇一／世貿站，還可一車直達台北車站與淡水。未來東環段與信義線在象山站交會，廣慈／奉天宮站到內科從四○分鐘，縮短到十七分鐘，可望解決內科交通瓶頸。