民眾搶體驗信義線東延段 地方盼帶動都更

台北捷運信義線東延段昨開通，地方期待通車後能帶動房價上漲、加速周邊福德街等老舊公寓都市更新。有里長直言，不少居民在南港、汐止上班，若捷運能再延伸至中研院，交通路網會更全面便民。

廣居里長楊玉堂說，信義線東延段通車後，對周邊交通是利多，加上鄰近奉天宮、信義區行政中心、四獸山、福德市場等，不管是在地居民通勤或外地遊客，都能享受捷運的便利性，也能活絡地方，可望帶動周邊房價、加速社區都市更新腳步。

「通車對地方居民是一大福音。」中坡里長曾傳達也提到，因周邊還有其他工程未完工，福德路仍有一側還有圍籬，希望市府能盡快完成工程，並拆除圍籬，除了廣慈／奉天宮站，地方不少居民在南港、汐止科學園區上班，如果評估可行，希望東延段能再延伸到中研院，讓交通路網更綿密。

住在福德街的許姓老婦表示，她住在後山埤與廣慈園區之間，常邀三五好友去中山站一帶吃飯、上教會，過去要搭捷運板南線到北車，再換淡水信義線搭一站，如今東延段通車，到中山站更方便，交通時間也縮短。

廣慈社宅一對青年夫妻說，因在大安區上班，搭公車通勤時間不固定，遇下雨容易塞車而遲到，有捷運後，不用在烈日下等公車，通勤過程更舒適。