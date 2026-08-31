新北表揚環保英雄 85歲鄰長獲特優

新北市環保局昨辦環保英雄表揚大會，市長侯友宜頒獎給一一二名環保英雄，其中八十五歲板橋富貴里鄰長鄧安寶長年投入環境綠美化，將髒亂畸零地打造成「富貴農場」及「小小兵創意園區」，萬里野柳里蔡彩芳則長期推動海洋保育、減碳飲食及低碳漁村，兩人都獲環保英雄特優獎，展現不同世代守護環境的行動力。

新北二○一一年啟動環保英雄遴選計畫，今年共選出特優二名、優等廿名、甲等卅八名、佳作四十九名、青年獎三名及長年貢獻獎五名，累計至今有三七四一人獲表揚。

侯友宜說，新北幅員廣闊，有賴各里環保志工長年投入，今年環保英雄涵跨長者到青年族群，希望串聯不同世代，讓長者的經驗智慧與青年的創新專長相結合，透過世代接力朝淨零永續發展。

今年資源永續組特優獎由蔡彩芳摘下，蔡長期推廣海洋保育及減碳飲食，倡導「SlowFish慢魚運動」及「吃在當季、食在當地」理念，將海洋廢棄物轉化為藝術品，推動低碳漁村小旅行，將環境教育融入地方生活。

環境綠美化組特優獎頒給高齡八十五歲鄰長鄧安寶，同時拿下長年貢獻獎。鄧長年整理社區環境，將原本髒亂的畸零地改造成「富貴農場」及「小小兵創意園區」，自製雨撲滿、環保酵素，將種植的有機蔬菜分享給鄰里，也被鄰里稱為「醫花達人」。

今年新增「環保青年獎」，三名得主分別來自淡水、新店及樹林，淡水區埤島里的蔡元翊運用資料分析專長，定期製作「埤島里資收統整報告」，將資源回收工作導入數據分析；新店區中興里的張家洧將空罐製成「狗便袋取用盒」及「菸蒂罐」，兼具環保與實用性；樹林區金寮里的吳庭君從國中起投入環保服務，八年來持續協助社區做資收點數核對及登錄。環保局說，新北二萬二一八九名環保志工，四十歲以下有三二八人。