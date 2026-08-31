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星期評論／民調成戰術武器 考驗選民思辨能力

聯合報／ 本報記者張策

新北市長選戰進入白熱化，近期各式民調接連出爐，有調查顯示國民黨新北市長參選人李四川領先，也有民調呈現民進黨新北市長參選人蘇巧慧反超。民調資訊滿天飛，除反映當下民意，也成為選戰攻防一部分，散布民調背後藏在很深謀略，考驗選民的思辨力。

選舉一向存在西瓜效應，當一名參選人支持度、看好度持續領先，就容易形成氣勢，進一步吸引中間及觀望選民。各方陣營公布利己民調不令人意外，甚至是合理的選戰策略。但當不同機構、不同抽樣方式與題目設計得出的結果差距甚大，若只截取「誰領先幾個百分點」作為宣傳素材，民調就可能從測量民意的工具，逐漸變成塑造民意的戰術武器。

民調戰是一把兩面刃。領先的一方可以藉此凝聚支持、製造勝選氛圍，但若過度放大數字，也可能讓支持者產生「穩贏」心態，降低危機感；落後的一方可能因危機意識催出基本盤，甚至形成反向動員。更重要的是，當選戰每天只剩下誰超車、是否黃金交叉，政策內容與治理能力反而容易被數字淹沒。

民調不是沒有價值，真正值得看的往往不是單一數字，而是長期趨勢、調查方法與未表態選民的變化。成熟的民主社會除了需要更透明的民調資訊，選民也必須具備辨識、判斷能力。百里侯選戰中，選民看懂數字，但不被數字牽著走，才是這場民調戰對選民最大的考驗。

民調 思辨能力 李四川

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