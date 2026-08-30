李四川出席北海岸時尚藝術季 換潘怡良設計服笑稱「年輕20歲」

國民黨新北市長參選人李四川今出席「2026北海岸時尚藝術季」，並穿上知名服裝設計師潘怡良量身設計的服裝亮相。換上新造型後，李四川笑稱自己「大概年輕20歲」，也為活動增添不少輕鬆氣氛。

今年北海岸時尚藝術季以淡江大橋為設計靈感，透過服裝、藝術與地方元素，呈現北海岸特色。活動中由潘怡良陪同李四川導覽，介紹本次設計理念與展演內容。

李四川隨後與潘怡良走訪現場市集，沿途與攤商及民眾互動，不少鄉親看到他後主動上前合影、比讚，也有人高聲加油，現場氣氛熱絡。

李四川此次特別穿上潘怡良為活動設計的服裝，以不同於平時的造型現身，也成為現場焦點之一。他笑說，換上這套服裝後感覺「大概年輕20歲」，並與現場民眾分享活動氣氛。

國民黨新北市長參選人李四川（左二）今出席「2026北海岸時尚藝術季」，穿上知名服裝設計師潘怡良為活動設計的服裝亮相，笑稱自己「大概年輕20歲」。圖／李四川競辦提供