把握暑假最後一天！李四川與小朋友嗨玩水槍大戰 承諾規畫更多親水空間

明天就是開學日，國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市議員陳明義舉辦的2026林口兒童水樂園，與大、小朋友展開水槍大戰，把握暑假歡樂時光。李四川表示未來擔任市長，將規畫更多親水空間，提供孩子及家長更多安全共融的親子同樂機會。

新北市議員陳明義今天下午在林口運動公園舉辦2026林口兒童水樂園，現場湧入上千名親子同樂，水柱齊發、歡笑聲此起彼落。陳明義表示，今年是他舉辦兒童水樂園活動的第10年，希望未來能和李四川在林口打造更多長期、完善的親水空間，讓親子不只在暑假期間有地方玩水，也能有更多適合家庭休閒、陪伴孩子的公共空間。

李四川今天下午也戴上墨鏡、換上短褲全副武裝赴會，一到場就吸引許多家長帶著孩子與李四川合影，更有家長熱情大喊「我們全家都支持你」。李四川也與小朋友們進行水槍交鋒，不少小朋友認出李四川後一邊大喊「川伯」、一邊興奮地追著他開戰，現場笑聲不斷。

李四川表示，親子活動不只是讓孩子玩得開心，更重要的是創造家庭共同的回憶，未來將持續規劃設置更多公共戲水設施，提供安全、共融的遊憩環境，讓孩子開心、家長放心，同時他也已經提出多項育兒、親子政見，未來擔任市長將一一落實，讓新北成為對親子家庭最友善的城市。

李四川在與小朋友進行水槍大戰後，接著前往新莊出席中華民國成人游泳協會百里泳士慶功宴暨北區第二次區務會議，受到中華民國成人游泳協會總會長林金川、北區會長曾傳播熱烈歡迎，現場湧入數百位鄉親；中華民國成人游泳協會榮譽總會長、台北市中原客家崇正會前理事長曾麗卿並陪同李四川，逐一向鄉親、會員們問候，許多鄉親紛紛豎起大拇指，大讚李四川為人正直老實、肯做事，一定會大力支持。

李四川戴上墨鏡，穿上短褲與小朋友水槍對戰。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市議員陳明義舉辦的林口水樂園，與大小朋友水槍交鋒。圖／李四川競選辦公室提供