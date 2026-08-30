影／信義東延段通車！民眾搶搭首班車嗨喊好幸運 地方樂見帶動房市、都更

北捷信義東延段今開放通車，不少民眾下午也到場搶搭首班車，而東延段通車後對於在地民眾往來大安、中山、淡水等地將更將方便，免於轉車，在地里長也表示，通車後有望帶動房價上漲、都更加速等，民眾樂見其成，也有里長指出不少居民上班地點位於南港、汐止若東延段能延伸至中研會，交通路網將更全面便民。

信義東延段下午2時開放通車，下午1時30分許站內開放前外頭就已經有不少人潮想要搶搭首班車，實際觀察月台內也有不少捷運迷興奮拿著手機拍照，還有剛爬完山長輩也剛好趕上捷運首班車，直呼「好幸運」，而捷運首班車搭約1時59分響起關門警示音，2時正式關門，並發出首班列車通車鳴笛聲，許多人拿起手機記錄下這一刻。

住在福德街許姓老婦表示，雖然家裡住在後山埤跟廣慈中間，不過很常三五好友會去中山吃飯、上教會，過去都要特地搭到北車然後上下樓梯換紅線搭一站，如今東延段通車後到中山方便、時間縮短；廣慈社宅一對青年夫妻也說，在大安區上班搭公車時間不一定，遇上下雨、塞車可能就會遲到，現在有捷運也不用在烈日下等公車，時間也更快、更方便。

在地廣居里長楊玉堂表示，捷運通車後對於該地區交通很方便，加上鄰近奉天宮、信義區行政中心、四獸山、福德市場等，不管是在地或外地都有不少人潮，如今通車後對於該處更加方便，也能更活絡地方，也可能帶動實際房價或加速都更腳步。

中坡里長曾傳達表示，通車對於地方居民來說是一大福音，不過目前工程仍未完工，福德路仍有一側有圍籬，希望能盡快拆除，避免上下班尖峰時段車流壅塞，而除了台北市區外也有不少民眾是在南港、汐止科學園區上班，也希望東延段再延伸到中研院，讓交通路網更完善。

北捷經營企劃處處長胡正倫表示，通車後預計會增加2萬人次人流，營運上基本上不會調整，首末班車時間一樣，只是終點站從原本象山延伸至到廣慈/奉天宮，而班距約6分鐘，若人潮較多也會視情況調度加班車因應，而近日通車考量人潮運量特殊性，也會加派人手因應。

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭，並在捷運站內自拍紀念。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。記者余承翰／攝影