北市府粉專驚見大量印尼文刷留言... 觀傳局：廠商投廣到東南亞已修正

北市府官方臉書粉專「Humans of Taipei 我是台北人」近期被發現，疑似有大量外國帳號留言洗版，網紅四叉貓酸「北市府粉專的『網軍設定』錯誤了喔」，對此，北市觀傳局回應，經查是臉書的維運廠商投放廣告時誤投到東南亞地區所致，已經要求廠商立即修正。

「Humans of Taipei 我是台北人」臉書粉專因被指有大量外國帳號留言洗版，四叉貓先前在臉書貼文說，「Humans of Taipei 我是台北人」疑似網軍設定錯誤，許多貼文下面出現一堆外國假帳號在灌流量，多篇貼文整排印尼文留言洗版，清一色都是稱讚字詞。甚至早在一、兩周前，就有出現這種帳號幫忙留言、灌流量。

對於「我是台北人臉書」出現東南亞地區民眾的互動留言，台北市政府觀光傳播局表示，經查是臉書的維運廠商投放廣告時誤投到東南亞地區所致，已經要求廠商立即修正。

觀傳局指出，我是台北人臉書針對比較重要的政策、活動，透過廣告投放希望觸及更多的民眾，就是臉書維運的常態之一，有心人士刻意將此與網軍連結，根本是混淆視聽、政治操作。