影／捷運信義東延段今通車 民眾搶搭拿優惠再抽獎

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。通車後北捷廣慈/奉天宮站將可一車直達台北車站與淡水，8月30日至9月28日通車首月，新通車區間（象山站至廣慈/奉天宮站）不計票價。

北捷表示，歡慶廣慈/奉天宮站通車，8月30日至9月19日在廣慈/奉天宮站大廳公共藝術區舉辦迎賓音樂會，邀請6組團體輪番帶來長笛、薩克斯風、拉丁音樂、紐奧良爵士及二胡、笙、琵琶、中國笛等多元表演，透過多元曲風演出，與旅客分享通車喜悅。

活動期間，「台北捷運Go」App會員憑當日有進出站的乘車紀錄，且進出站任一端為廣慈/奉天宮站(不含同站進出)，可獲得20點捷運點，可直接在市集攤位折抵消費，1點折抵1元，每日限量100名。此外，還能抽東京、倫敦雙人來回機票、捷運年票、1200定期票、自行車、家電、奉天宮開運好禮、捷運點等多項好禮，還有限量霜淇淋禮物卡免費領取。各活動參加辦法與詳細資訊請參考官網。

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭，並在捷運站內自拍紀念。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭首班車。記者余承翰／攝影

台北捷運信義東延段今天下午兩點正式通車，北捷祭出多項優惠與抽獎活動，吸引許多民眾搶搭。記者余承翰／攝影