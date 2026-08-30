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李四川赴蘆洲慈惠堂參拜 談地方淵源：願意付出一生

聯合報／ 記者張策黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（前排右五）、新北市長侯友宜（前排左五）今赴蘆洲慈惠堂參拜，與在場嘉賓合影留念。圖／取自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川（前排右五）、新北市長侯友宜（前排左五）今赴蘆洲慈惠堂參拜，與在場嘉賓合影留念。圖／取自李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書表示，適逢瑤池金母聖誕千秋，今天一早與新北市長侯友宜前往蘆洲慈惠堂參拜，並拜訪95歲林堂主。他說，自己與蘆洲淵源深厚，未來包括蘆洲醫院興建、蘆社大橋規畫，都會在侯友宜既有基礎上持續推動，讓三蘆地區有更完善的醫療照護及發展。

李四川表示，林堂主長年奉獻道場，如同母娘精神，「為他人想，以慈悲對待眾生」。他也回憶，蘆洲慈惠堂過去使用桶裝瓦斯，後續引進天然氣管線時一度遇到不少問題，當時他曾協助與地方溝通，最終順利完成。

李四川說，「用心，真理妙法即在眼前」，凡事只要用心、無愧於心，就能一步一步把事情做好。他也提到，進道場修的是「佛緣」，與人相處則要有「人緣」，自己有鄉親支持、侯友宜認可，也感受到母娘慈悲關懷。

談及地方建設，李四川表示，未來蘆洲醫院興建、蘆社大橋規畫，會延續侯友宜市政基礎持續推進，盼讓三蘆地區醫療資源更完善，並帶動地方整體發展。

李四川最後表示，自己與蘆洲有很深的感情與淵源，「願意付出我的一生」，持續為地方建設與市民需求努力。

適逢瑤池金母聖誕千秋，國民黨新北市長參選人李四川（前排右三）與新北市長侯友宜（前排右四）今赴蘆洲慈惠堂上香祈福。圖／取自李四川臉書
適逢瑤池金母聖誕千秋，國民黨新北市長參選人李四川（前排右三）與新北市長侯友宜（前排右四）今赴蘆洲慈惠堂上香祈福。圖／取自李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川（右二）與新北市長侯友宜（右三）今赴蘆洲慈惠堂參拜，並與95歲林堂主（左二）互動寒暄，現場氣氛熱絡。圖／取自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川（右二）與新北市長侯友宜（右三）今赴蘆洲慈惠堂參拜，並與95歲林堂主（左二）互動寒暄，現場氣氛熱絡。圖／取自李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川（右二）與新北市長侯友宜（左二）今一同前往蘆洲慈惠堂參拜。圖／取自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川（右二）與新北市長侯友宜（左二）今一同前往蘆洲慈惠堂參拜。圖／取自李四川臉書

李四川 瑤池金母 侯友宜 新北市長 新北市選舉

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