北捷廣慈奉天宮站通車 蔣萬安：帶動在地發展

台北市捷運局今天舉辦廣慈/奉天宮站下午2時通車儀式，市長蔣萬安說，短短1.4公里，克服史上最困難捷運工程才終於完成，除讓在地交通便利、直達淡水免換車，將帶動當地發展。

台北市捷運局今天舉辦「廣慈/奉天宮直達淡水，史上最難捷運工程」通車典禮。蔣萬安說，非常高興正式宣布啟用、通車，這條捷運路線雖然短短1.4公里，但因地質條件、施工環境嚴峻，歷經非常多困難，為史上最困難的捷運工程，今天終於完成、交給市民。

蔣萬安說，對於地方來講，有非常多面向的意義，首先在地交通長期在尖峰時段十分壅塞，例如福德街、信義路等都是，通勤族等也多仰賴公車，今起帶來便利，通勤的預期時間不再受限，成為最新公共運輸選擇。

他說，二方面，當地人可搭捷運前往象山、台北101、大安森林公園、中正紀念堂、台北車站、台大醫院、士林、北投、淡水等地，都免換車；三方面，可讓許多市民、來自各地的觀光客，延伸到信義區東側，感受在地的魅力風景，帶動在地發展。

捷運局補充，此工程在路幅僅25公尺的福德街下方，開挖深達10層樓的龐大站體，重型機具距離兩側民宅最近僅60公分，施工精準度不容絲毫差池。

同時面臨「上軟下硬」的極端地質考驗，淺層過往為濕地，導致機具深陷，耗費超過5000包水泥強化地基才能施工；深層又是硬度超出預期4倍的岩盤，導致潛盾機一天只能推進2.5公尺；最終仰賴多項精進工法完工。

歡慶通車，台北捷運公司說，除有通車首月優惠，擇日舉辦音樂會；8月30日、9月5日及6日下午2時到晚上8時舉辦「通車限定市集」，期間「台北捷運Go」App會員憑當日進出站乘車紀錄，除可獲20點捷運點，在市集消費抵用，還可抽東京、倫敦雙人來回機票等好禮。