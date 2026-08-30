快訊

演員買台鐵便當驚見「斷頭蟑螂」噁心直吐 同地點去年也發生過

不熟悉租賃車？男撞破中壢停車場 破牆而出 網友：超扯、以為是3D壁畫

65歲男追公車突聽小腿啪一聲腳軟 醫揭退休族運動最容易忽略一件事

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最難捷運通車了！信義線東延段蔣萬安曝5層意義:為捷運寫歷史新頁

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北捷運信義東延段今天下午14時正式通車，市長蔣萬安（左四）上午主持通車典禮，並與議長戴錫欽（左三）等出席貴賓一同合影。記者余承翰／攝影
台北捷運信義東延段今天下午14時正式通車，市長蔣萬安（左四）上午主持通車典禮，並與議長戴錫欽（左三）等出席貴賓一同合影。記者余承翰／攝影

被稱「史上最難捷運工程之一」的北捷信義線東延段今14時通車，台北市長蔣萬安上午主持通車典禮。蔣說，今天是台北捷運重要的歷史時刻，東延段僅1.4公里，為何等待通車要將近十年？這是因為工程為史上最難捷運，不過他上任隨即指示捷運局「安全品質是最優先考量，尤其看不到地方，更要做到最好。」

蔣萬安今天與議長戴錫欽、立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇及多位議員出席通車典禮。蔣說，「四年前我接下市長責任，同時也接下史上最困難捷運工程完工通車責任。」今天他把這座車站交給市民朋友，這不是任何一個人功勞，而是一棒接一棒、一任接一任的努力，不僅今年剛好是捷運通車30周年，今天也寫下捷運的歷史新頁。

北市捷運工程局表示，信義線東延段被稱為「捷運史上最難工程之一」，因工程在路幅僅25公尺的福德街下方，開挖深達地下10層樓的龐大站體，重型機具距離兩側民宅最近僅60公分，施工精準度不容絲毫差池。

除了空間侷限，團隊更面臨「上軟下硬」的極端地質考驗。淺層因昔日為濕地，軟泥導致機具深陷，耗費逾5000包水泥強化地基方能施工；深層則遭遇硬度超出預期4倍的超硬岩盤，單壓強度高達 1,324 kgf/cm2，導致潛盾機一天僅能艱辛推進2.5公尺。歷經錯綜複雜的管線遷移與夜間施工限制等重重難關，團隊終以多項精進工法，確保周邊鄰房安全並達成通車目標。

蔣萬安說，信義線東延段的完工通車，是市府團隊推動「捷運6線齊發2.0」第一棒，萬大線第一期也即將於明年底完工，民眾自廣慈/奉天宮站上車，可2分鐘抵達象山站、4分鐘抵達台北101/世貿站，還可一車直達台北車站與淡水，大幅縮短日常通勤與轉乘時間。未來東環段與信義線在象山站交會後，從廣慈/奉天宮站到內湖科學園區的通勤時間，將從原本的40分鐘，大幅縮短到只要17分鐘，有效解決內科交通瓶頸。

蔣萬安也提到，信義線東延段通車有五層意義，過去福德街居民要搭公車轉乘捷運，今起，捷運可直接到大家家門口，甚至一路到淡水不用換車；另，過去福德街、信義路車流多、常塞車，捷運通車後，大家可免受塞車之苦；第三，未來民眾到信義區行政中心洽公，使用廣慈社福資源，也都能少一次轉乘、少走一段路，這不僅是新增一座車站，而是打造「以人為本」更便利城市。

另外，信義線東延段通車之後，也能帶動奉天宮等周邊商圈人流發展；再來，蔣也提到，除信義東延段今天通車，明年萬大線一期也會順利完工通車，還有南北環段已全面動工，東環段他也兌現承諾上任兩年內動工，北市府會持續努力。

蔣萬安 捷運 北捷

延伸閱讀

影／捷運信義線東延段今通車 市長蔣萬安主持通車典禮

今天通車了！信義線東延段首月乘車區間免費...各項優惠活動一次看

科學人／北捷最難工程試運轉！研究揭沿線地表每年最高下陷4.2公分

終點站不再是象山…北捷信義東延段明天下午通車 熱鬧活動連辦3周末

相關新聞

今天通車了！信義線東延段首月乘車區間免費...各項優惠活動一次看

台北捷運信義東延段今天下午14時正式通車，市長蔣萬安上午10時主持通車典禮。通車後，北捷廣慈/奉天宮站將可一車直達台北車站與淡水，8月30日至9月28日通車首月，新通車區間（象山站至廣慈/奉天宮站）不計票價。

女童性猥褻案發聲籲檢討社安網 藍議員打臉：訪視制度蔡英文任內拍板

台北市10歲女童爆性猥褻案引發各界關注，就連前總統蔡英文都在臉書發文稱呼籲檢討社安網，外界也好奇民進黨為選戰刻意操作女童案，國民黨議員楊植斗更指出，現行社工訪視制度就是當年蔡政府全面正式實施「兒少保護結構化決策模式（SDM）」三項工具，如今事發了，卻反過頭來指責基層社工，痛批「蔡英文檢討前應先跟受網路霸凌第一線的社工道歉。」

三鶯線串聯銘傳大學 跳蛙公車8月31上路免費搭一周

三鶯線通車吸引許多人搭乘，新北市交通局為強化鳳鳴地區及銘傳大學桃園校區師生通勤、通學接駁服務，新闢跳蛙公車「捷運鶯桃福德站－銘傳大學（桃園校區）」路線，31日起試營運，還能公車進校園，讓民眾可快速往返捷運、台鐵及校園。

10歲女童猥褻案蔣萬安臉書發文 沈伯洋籲：先找原因改變、非急於辯解

台北市10歲女童爆性猥褻案，引發各界關注，市長蔣萬安昨天在臉書發文強調感到非常心痛與不捨，並表示會持續思考制度是不是還有不足。不過民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，字裡行間似乎與個案沒有太大關聯，並非民眾想知道答案，呼籲要盡快釐清原因改變，急於辯解非良策。

史上最難捷運通車了！信義線東延段蔣萬安曝5層意義:為捷運寫歷史新頁

被稱「史上最難捷運工程之一」的北捷信義線東延段今14時通車，台北市長蔣萬安上午主持通車典禮。蔣說，今天是台北捷運重要的歷史時刻，東延段僅1.4公里，為何等待通車要將近十年？這是因為工程為史上最難捷運，不過他上任隨即指示捷運局「安全品質是最優先考量，尤其看不到地方，更要做到最好。」

影／捷運信義線東延段今通車 市長蔣萬安主持通車典禮

台北捷運信義東延段今天下午14時正式通車，市長蔣萬安上午主持通車典禮，與貴賓們一同啟動通車儀式。通車後北捷廣慈/奉天宮站將可一路直達台北車站與淡水，提升台北都會區東側的交通動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。