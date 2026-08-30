史上最難捷運通車了！信義線東延段蔣萬安曝5層意義:為捷運寫歷史新頁

被稱「史上最難捷運工程之一」的北捷信義線東延段今14時通車，台北市長蔣萬安上午主持通車典禮。蔣說，今天是台北捷運重要的歷史時刻，東延段僅1.4公里，為何等待通車要將近十年？這是因為工程為史上最難捷運，不過他上任隨即指示捷運局「安全品質是最優先考量，尤其看不到地方，更要做到最好。」

蔣萬安今天與議長戴錫欽、立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇及多位議員出席通車典禮。蔣說，「四年前我接下市長責任，同時也接下史上最困難捷運工程完工通車責任。」今天他把這座車站交給市民朋友，這不是任何一個人功勞，而是一棒接一棒、一任接一任的努力，不僅今年剛好是捷運通車30周年，今天也寫下捷運的歷史新頁。

北市捷運工程局表示，信義線東延段被稱為「捷運史上最難工程之一」，因工程在路幅僅25公尺的福德街下方，開挖深達地下10層樓的龐大站體，重型機具距離兩側民宅最近僅60公分，施工精準度不容絲毫差池。

除了空間侷限，團隊更面臨「上軟下硬」的極端地質考驗。淺層因昔日為濕地，軟泥導致機具深陷，耗費逾5000包水泥強化地基方能施工；深層則遭遇硬度超出預期4倍的超硬岩盤，單壓強度高達 1,324 kgf/cm2，導致潛盾機一天僅能艱辛推進2.5公尺。歷經錯綜複雜的管線遷移與夜間施工限制等重重難關，團隊終以多項精進工法，確保周邊鄰房安全並達成通車目標。

蔣萬安說，信義線東延段的完工通車，是市府團隊推動「捷運6線齊發2.0」第一棒，萬大線第一期也即將於明年底完工，民眾自廣慈/奉天宮站上車，可2分鐘抵達象山站、4分鐘抵達台北101/世貿站，還可一車直達台北車站與淡水，大幅縮短日常通勤與轉乘時間。未來東環段與信義線在象山站交會後，從廣慈/奉天宮站到內湖科學園區的通勤時間，將從原本的40分鐘，大幅縮短到只要17分鐘，有效解決內科交通瓶頸。

蔣萬安也提到，信義線東延段通車有五層意義，過去福德街居民要搭公車轉乘捷運，今起，捷運可直接到大家家門口，甚至一路到淡水不用換車；另，過去福德街、信義路車流多、常塞車，捷運通車後，大家可免受塞車之苦；第三，未來民眾到信義區行政中心洽公，使用廣慈社福資源，也都能少一次轉乘、少走一段路，這不僅是新增一座車站，而是打造「以人為本」更便利城市。

另外，信義線東延段通車之後，也能帶動奉天宮等周邊商圈人流發展；再來，蔣也提到，除信義東延段今天通車，明年萬大線一期也會順利完工通車，還有南北環段已全面動工，東環段他也兌現承諾上任兩年內動工，北市府會持續努力。