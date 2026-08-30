新北市手把手助攻企業減碳轉型 減碳輔導成果交流會10月登場

面對全球淨零趨勢與供應鏈減碳要求，新北市政府經濟發展局將於今年10月2日在新北市政府3樓「逗點實驗室」舉辦「115年減碳輔導成果交流會」，分享年度碳盤查培訓及實地減碳輔導成果，並邀集企業交流減碳實務，協助業者掌握淨零政策趨勢與減碳作法，提升企業因應國際市場及供應鏈要求的能力。

經發局表示，碳盤查與減碳管理已成為企業提升永續競爭力的重要課題。今年持續推動「企業碳盤查實戰輔導計畫」，透過碳盤查培訓及現地輔導，協助企業建立碳管理能力；同時由專業顧問深入企業現場，盤點能源使用及碳排放情形，從實際營運面找出減碳潛力與改善方向，讓企業從「了解碳排」進一步落實減碳行動。

今年度除了完成30位ISO 14064-1專業人才培訓，更遴選 8 家在地企業進行一對一現地節能診斷，針對電力契約容量調整、空壓機系統優化及高效能設備汰換提出改善策略，協助企業找出具體節能減碳措施，在降低碳排的同時，也有助於減少能源使用與營運成本，提升企業整體競爭力。

經發局指出，企業推動低碳轉型，除了掌握自身碳排放情形，更需要即時掌握政策趨勢及產業實務作法。本次成果交流會將分享8家受輔導企業的碳盤查及現地減碳實務成果，並安排中央及地方淨零政策與輔導資源說明，協助企業了解現行政策方向及可運用資源；另邀請國內淨零減碳領域專家學者進行專題演講，解析產業面臨的減碳挑戰與因應策略，從企業案例、政策資源到專業趨勢，提供企業低碳轉型的多元思維與實務參考。

經發局進一步指出，本次活動除邀請參與碳盤查培訓的企業代表，也開放新北市各產業企業參加，透過案例分享與跨企業交流，促進減碳經驗交流，帶動更多企業投入減碳行動，逐步提升新北產業的低碳轉型能量與整體競爭力。活動即日起開放報名至115年9月14日止，名額有限，歡迎有興趣的企業代表踴躍參加。