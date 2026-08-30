女童性猥褻案發聲籲檢討社安網 藍議員打臉：訪視制度蔡英文任內拍板

台北市10歲女童爆性猥褻案引發各界關注，就連前總統蔡英文都在臉書發文稱呼籲檢討社安網，外界也好奇民進黨為選戰刻意操作女童案，國民黨議員楊植斗更指出，現行社工訪視制度就是當年蔡政府全面正式實施「兒少保護結構化決策模式（SDM）」三項工具，如今事發了，卻反過頭來指責基層社工，痛批「蔡英文檢討前應先跟受網路霸凌第一線的社工道歉。」

楊植斗說，從衛福部的報告檔案就可以看到，2019年7月蔡政府全面正式實施「兒少保護結構化決策模式（SDM）」三項工具，到了賴政府上任後仍然沿用，機制的重點之一就是「透過安全計畫避免不必要的家外安置。」基層社工相信蔡英文政府定下的制度，花了714次的訪視與聯繫，敬業地依循這套「蔡英文啟用、賴清德沿用」的機制，盡可能透過其他方式避免安置。

楊植斗表示，事發後民進黨議員反過來質疑基層社工不專業，指控他們「延宕200多天未安置」；蔡不但沒有替第一線說一句公道話還跟著發文，為網路出征的火焰添柴加薪，現在反過來說要檢討機制，「這套機制不就是您任內正式實施的嗎？」基層社工照制定制度做事，出了事情，卻成為第一個被民進黨推出來究責、被網路霸凌的人。

楊植斗說，如果制度真有問題，當然要改，而且必須改，但制定制度的人，更應該先面對自己的責任，而不是站在第一線社工背後捅刀，孩子受到的傷害永遠不希望再發生第二次，真正負責任的做法，是把制度哪裡失靈、哪一個環節需要補強，一項一項找出來，而不是獵巫基層、找人祭旗。