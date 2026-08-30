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三鶯線串聯銘傳大學 跳蛙公車8月31上路免費搭一周

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局新闢跳蛙公車「捷運鶯桃福德站－銘傳大學（桃園校區）」路線，31日起試營運。圖／新北市交通局提供
新北市交通局新闢跳蛙公車「捷運鶯桃福德站－銘傳大學（桃園校區）」路線，31日起試營運。圖／新北市交通局提供

三鶯線通車吸引許多人搭乘，新北市交通局為強化鳳鳴地區及銘傳大學桃園校區師生通勤、通學接駁服務，新闢跳蛙公車「捷運鶯桃福德站－銘傳大學（桃園校區）」路線，31日起試營運，還能公車進校園，讓民眾可快速往返捷運、台鐵及校園。

交通局運輸管理科長許芫綺表示，該路線駛入銘傳大學桃園校區，並停靠校內銘傳資館大樓、銘傳設計大樓及銘傳郵政代辦所等3處站點；另銘傳大學亦提供停車空間予公車停放。

許芫綺說，希望透過串聯捷運三鶯線、台鐵鳳鳴車站及大專校院，縮短師生轉乘與步行時間，大大提升三鶯及鳳鳴地區跨市通學、通勤的公共運輸服務。

交通局指出，新闢跳蛙公車於平日上午7時30分及8時30分自捷運鶯桃福德站發車，途經鳳鳴火車站再駛進銘傳大學桃園校區；下午4時及5時則由銘傳大學桃園校區發車，行經鳳鳴火車站返回捷運鶯桃福德站，上、下午各提供2班次服務，例假日停駛。

交通局表示，該路線8月31日起試營運一周，提供免費搭乘，預計9月7日正式營運，採一段票收費，歡迎現場使用TPASS通勤月票上車，相關班次及路線資訊，可至「大台北公車」網站或公車動態資訊系統查詢。

三鶯線 銘傳大學 公車

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