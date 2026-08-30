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新北表揚環保英雄 85歲鄰長把髒亂地變綠農場獲特優

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
萬里區野柳里的蔡彩芳倡導「SlowFish慢魚運動」以及「吃在當季、食在當地」。記者葉德正／攝影
萬里區野柳里的蔡彩芳倡導「SlowFish慢魚運動」以及「吃在當季、食在當地」。記者葉德正／攝影

新北市政府今天舉行「115年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚112名環保英雄，其中85歲板橋富貴里鄰長鄧安寶，不僅長年投入環境綠美化，更將髒亂畸零地打造成「富貴農場」及「小小兵創意園區」，萬里野柳里蔡彩芳則長期推動海洋保育、減碳飲食及低碳漁村，兩人都獲環保英雄特優獎，展現不同世代守護環境的行動力。

新北市自2011年打造「環保英雄遴選計畫」，今年共選出特優2名、優等20名、甲等38名、佳作49名、青年獎3名及長年貢獻獎5名，累計至今已有3741人獲表揚。

侯友宜表示，新北市幅員廣闊，優質居住環境有賴各里環保志、義工長年投入，尤其今年環保英雄從長者到青年都有代表，希望能串聯不同世代，讓長者的經驗智慧與青年的創新專長相互結合，透過世代接力守護環境，讓新北持續朝淨零永續發展。

這次資源永續組特優獎由萬里區野柳里的蔡彩芳獲得，蔡長期推廣海洋保育及減碳飲食，倡導「SlowFish慢魚運動」以及「吃在當季、食在當地」理念，也將海洋廢棄物轉化為藝術品，推動低碳漁村小旅行，將環境教育融入地方生活。

環境綠美化組特優獎由板橋區富貴里85歲鄰長鄧安寶獲得，他同時拿下長年貢獻獎。鄧安寶長年整理社區環境，將原本髒亂的畸零地改造成「富貴農場」及「小小兵創意園區」，平時還利用自製雨撲滿、環保酵素，並將種植的有機蔬菜分享給鄰里，因長期投入環境綠美化，被鄰里稱為「醫花達人」。

今年也設置「環保青年獎」，3名得主分別來自淡水、新店及樹林，淡水區埤島里的蔡元翊運用資料分析專長，定期製作「埤島里資收統整報告」，將資源回收工作導入數據分析；新店區中興里的張家洧則將空罐再製成「狗便袋取用盒」及「菸蒂罐」，兼具環保與實用性；樹林區金寮里的吳庭君則從國中起投入環保服務，8年來持續協助社區進行資收點數核對及登錄。

環保局表示，截至今年7月，新北市共有2萬2189名環保志工，其中40歲以下青年約328人，希望透過環保英雄表揚，除肯定基層志工長年守護環境的付出，也希望讓更多市民看見環保行動可以從日常生活做起，鼓勵不同世代加入綠色低碳行動。

板橋區富貴里85歲鄰長鄧安寶將原本髒亂的畸零地改造成「富貴農場」及「小小兵創意園區」。記者葉德正／攝影
板橋區富貴里85歲鄰長鄧安寶將原本髒亂的畸零地改造成「富貴農場」及「小小兵創意園區」。記者葉德正／攝影

新北市政府今天舉行「115年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚112名環保英雄。記者葉德正／攝影
新北市政府今天舉行「115年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜頒獎表揚112名環保英雄。記者葉德正／攝影

環保 新北 侯友宜

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