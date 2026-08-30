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新北美術館推「冥王星在天蠍座」 從世代生命經驗探索旅行與逃逸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
藝術家劉玗（左）與吳思鈸。圖／新北市立美術館提供
藝術家劉玗（左）與吳思鈸。圖／新北市立美術館提供

新北市美術館持續推動當代藝術跨域創作，館內4A展間自今年起定位為「計畫空間（Project Space）」，鼓勵具研究性、實驗性與合作性的創作形式。繼年初推出共創展覽「如果這都不算Ai，我有什麼好Bi？」後，8月29日至11月22日將推出藝術家劉玗與吳思嶔共同創作的「冥王星天蠍座」，透過錄像、聲音、燈光與物件等媒材，從世代生命經驗出發，探索旅行、逃逸與感知等議題。

新北市美術館表示，創館以來持續關注當代藝術如何介入公共參與、知識生成及社會感知，希望除了呈現作品，也讓美術館成為藝術實驗與公共討論發生的場域，因此特別將4A展間規畫為計畫空間，支持藝術家發展研究性及跨領域創作。

館方指出，「冥王星在天蠍座」由劉玗與吳思嶔共同創作，兩人從自身所屬世代的生命經驗切入，透過不同媒材交織出關於移動、旅行與逃逸的感知經驗，也試圖重新思考個人在持續變動的世界中，如何理解自身所處的位置。

展覽將錄像、聲音、燈光及物件並置，不以單一敘事為主，而是透過空間與感官經驗，引導觀眾在觀看與移動之間，感受作品所建構出的不同狀態。

新北市美術館表示，4A計畫空間希望在藝術實驗與全民藝術推廣之間建立連結，讓研究型創作不只停留在藝術專業領域，也能透過展覽形式轉化為一般觀眾可以進入、感受及思考的內容。

「冥王星在天蠍座」展期自8月29日至11月22日，於新北市美術館4A計畫空間展出。館方也盼透過展覽，邀請觀眾重新感知自身與環境、世代及世界變化之間的關係。

「冥王星在天蠍座」開幕大合照。藝術家吳思嶔（左起）、新北市美術館館長賴香伶及藝術家劉玗。圖／新北市立美術館提供
「冥王星在天蠍座」開幕大合照。藝術家吳思嶔（左起）、新北市美術館館長賴香伶及藝術家劉玗。圖／新北市立美術館提供

「冥王星在天蠍座」開幕座談。圖／新北市立美術館提供
「冥王星在天蠍座」開幕座談。圖／新北市立美術館提供

冥王星 天蠍座 新北

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