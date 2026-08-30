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開學「匹克」一下！新北運動中心兒少匹克球課程開打 放學揪同學揮拍

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北土城運動中心開設周末兒童匹克球班，鼓勵孩子找到喜歡的運動。圖／土城運動中心
新北土城運動中心開設周末兒童匹克球班，鼓勵孩子找到喜歡的運動。圖／土城運動中心

新學期即將到來，放學後除了補習、寫作業，也別忘了替自己留一點運動時間！近年受到不同年齡層喜愛的匹克球，規則好懂、入門容易，場地大小接近羽球場，以短柄球拍搭配有孔塑膠球隔網對打，結合網球、羽球及桌球等拍類運動特色。新北市三重、三峽、淡水及土城等運動中心新學期都有兒少課程或體驗，從6歲兒童到國高中生都能找到適合的入門方式，讓匹克球成為放學後揪同學、揪家人一起動起來的新選擇。

體育局表示，開學後孩子重新回到上課、寫作業及使用3C的生活節奏，運動時間更需要刻意保留下來。匹克球場地範圍不大，初學者從握拍、發球到簡單來回對打就能逐步上手，過程中需要判斷落點、移動腳步，也能練習手眼協調、反應力及與隊友合作。對第一次接觸拍類運動的孩子來說，不必一開始就追求競賽或高強度訓練，先從「願意拿起球拍」開始，找到喜歡的運動，才更有機會把運動留在日常生活裡。

三重運動中心9月起開設7至14歲兒童課後班，將匹克球直接排進放學後的生活；三峽運動中心則開設6至12歲初階兒童班，每周六下午5時上課，另有13歲以上初階成人班，讓家長與孩子都能依年齡找到適合的匹克球課程。

淡水運動中心9月底起開設10至13歲兒童匹克球班，每週五晚間上課，教練會從握拍、正反手擊球、發球、步伐到實戰對打的循序教學；土城運動中心則把「第一次嘗試」的門檻再降低，持續推出國小、國中學生免費匹克球體驗，並開設週末兒童匹克球班，從免費體驗、趣味教學到正式課程，讓孩子先玩、先認識，再決定要不要繼續學。

除了兒少課程，各中心也陸續增加一般民眾可以參與的匹克球資源。永和運動中心9、10月規劃國中以上可參加的新手入門及進階班；樹林運動中心也正在規畫國中以上體驗課程。板橋、鶯歌等運動中心另有團體課程或暢打時段，讓沒有固定球友的民眾，也能透過課程或球敘找到一起揮拍的夥伴。

想先自己打打看，也不一定得先買整套裝備。新店運動中心提供2組匹克球拍組免費租借；三峽運動中心配合開學季，學生憑學生證可享球具免費租借及場地租借優惠；土城運動中心9月15日至10月15日推出匹克球課程多期報名優惠，另有板橋運動中心室內匹克球場季租方案，實際開放時段、使用方式及優惠內容以各中心公告為準。

體育局補充，國民運動中心不只是提供游泳、體適能、羽球等傳統運動的地方，也隨著現代運動趨勢變化持續增加新的運動選擇。匹克球的場地需求相對有彈性，孩子、成人到熟齡族群都能依自己的程度參與，適合朋友、親子一起上場。新北市希望透過場地、課程、體驗及球具租借，把嘗試新運動的門檻再降低，讓市民不用跑遠，在生活圈裡就能找到一項真正喜歡、也願意持續的運動。

新學期剛開始，不妨在課表之外替自己加上一堂「運動課」。從第一次發球、第一次成功把球打過網，到和同學來回多打幾拍，運動習慣往往就是從這些小小的成就感開始。新北市各國民運動中心匹克球課程、場地預約、球具租借及優惠內容，可至各運動中心官網或粉絲專頁查詢最新資訊。

新北淡水運動中心兒童匹克球班，專業教練循序教學。圖／淡水運動中心
新北淡水運動中心兒童匹克球班，專業教練循序教學。圖／淡水運動中心

新北淡水運動中心9月底起開設10至13歲兒童匹克球班。圖／淡水運動中心
新北淡水運動中心9月底起開設10至13歲兒童匹克球班。圖／淡水運動中心

匹克球 運動中心 兒少

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