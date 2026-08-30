赴蘆洲、三重慈惠堂慶瑤池金母聖誕 侯友宜肯定長期投入慈善關懷弱勢

新學期即將到來，放學後除了補習、寫作業，也別忘了替自己留一點運動時間！近年受到不同年齡層喜愛的匹克球，規則好懂、入門容易，場地大小接近羽球場，以短柄球拍搭配有孔塑膠球隔網對打，結合網球、羽球及桌球等拍類運動特色。新北市三重、三峽、淡水及土城等運動中心新學期都有兒少課程或體驗，從6歲兒童到國高中生都能找到適合的入門方式，讓匹克球成為放學後揪同學、揪家人一起動起來的新選擇。

2026-08-30 11:25