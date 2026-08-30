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赴蘆洲、三重慈惠堂慶瑤池金母聖誕 侯友宜肯定長期投入慈善關懷弱勢

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜致贈香油錢給三重玄峯慈惠堂。記者黃子騰／攝影
侯友宜致贈香油錢給三重玄峯慈惠堂。記者黃子騰／攝影

今天是瑤池金母聖誕，新北市長侯友宜上午特地前往蘆洲慈惠堂及三重玄峯慈惠堂恭祝瑤池金母聖誕千秋並為市民祈福。侯友宜高度肯定宗教團體長期投入急難救助、關懷弱勢等慈善工作，市府也將持續推動三重、蘆洲各項重大建設及多元社福照顧。

市長侯友宜表示，蘆洲慈惠堂長期投入公益慈善，每年捐贈物資濟助弱勢、認養家扶兒童，疫情期間更捐贈紫外線滅菌燈予各級學校守護學子健康。廟方還成立愛心基金會長期深耕鄉里，連續多年獲頒新北市績優宗教團體興辦公益慈善獎，近年捐款高達3500萬元，非常感謝廟方長期無私付出的心力。

侯友宜接著前往三重玄峯慈惠堂參拜，侯友宜致詞時表示玄峯慈惠堂是三重的重要信仰中心，秉持瑤池金母無私奉獻的精神，長期捐贈急難救助物資予弱勢家團體，亦連續多年獲得新北市政府績優宗教團體興辦公益慈善獎，為社會注入溫暖的力量，也祈求母娘能夠繼續福澤萬民，護佑地方繁榮發展。

侯友宜說，市府近年積極推動三重、蘆洲建設，包含環狀線南北環段、五股泰山輕軌規劃，以及新北第二行政中心、新建特色公園等。未來將持續結合宗教團體的善心力量，共同打造幸福宜居城市。

民政局表示，新北市各地宗教團體在農曆7月陸續舉辦慶讚祭典活動，並將白米、食用油等普渡供品捐贈弱勢民眾或新北市實物銀行，充分發揮宗教團體公益慈善與社會教化精神，是守護市民安居樂業的重要宗教力量。

侯友宜、李四川至蘆洲慈惠堂參拜。記者黃子騰／攝影
侯友宜、李四川至蘆洲慈惠堂參拜。記者黃子騰／攝影

侯友宜、李四川與三重玄峯慈惠堂堂主合影。記者黃子騰／攝影
侯友宜、李四川與三重玄峯慈惠堂堂主合影。記者黃子騰／攝影

侯友宜致贈香油錢給蘆洲慈惠堂。記者黃子騰／攝影
侯友宜致贈香油錢給蘆洲慈惠堂。記者黃子騰／攝影

侯友宜、李四川至三重玄峯慈惠堂參拜祈福。記者黃子騰／攝影
侯友宜、李四川至三重玄峯慈惠堂參拜祈福。記者黃子騰／攝影

侯友宜 公益 三重

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