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新北牙醫「非空姐不娶」苦等3年 砸50萬相親同學都當爸了

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
空姐是許多人擇偶的理想對象，圖與新聞無關。聯合報系資料照
空姐是許多人擇偶的理想對象，圖與新聞無關。聯合報系資料照

新北市一名開業牙醫師，3年前和4名牙醫同學一起報名相親，當時其他人多半希望找女醫師、女老師，他卻獨鍾空服員，甚至希望最好是飛國際線。3年多過去，4名同學如今都已結婚生子，他仍堅持「空姐夢」，期間跑遍台中以北多家婚友社，累計花費超過50萬元，甚至還遇過業者以「準備考空姐」的保險業務員、空姐補習班學生充數，至今仍單身。

桃園市中壢區美滿服務中心表示，這名牙醫目前在新北開業，3年前曾和4名牙醫系同班同學一起到中心報名一對一聯誼。當時幾人都已陸續進入職場或開業，多數人希望認識女醫師或女老師，唯獨他特別提出，自己最想找的另一半是空服員。

這份執著其實和一段學生時期的記憶有關。牙醫師透露，國小時曾暗戀一名女同學，對方高中畢業後出國念書，回台後當上空姐，最後嫁給機師，讓他多年來始終對空服員抱有特殊憧憬。

他認為，空服員通常具備外貌、氣質，也有較好的EQ、危機處理能力、外語能力及國際觀，如果是飛國際線更理想，甚至期待另一半因工作常出國，兩人能有「小別勝新婚」的相處模式。

當年婚友中心曾替5名牙醫安排2名女醫師及6名女老師認識，其他4人陸續找到合適對象，其中3人很快就配對成功，如今4人都已成家並升格當爸爸。這名新北牙醫則曾與1名女老師、2名女醫師見面，但都沒有進一步發展。

眼看同窗一個個步入家庭生活，他一度覺得自己條件並不差，於是轉向台中及北部其他婚友社，希望更精準找到空服員對象。3年多來，他陸續支付數萬至十多萬元不等的入會費，累計已超過50萬元。

不過花錢並沒有讓「空姐夢」更接近。牙醫師事後才發現，部分婚友社為了符合條件，安排的對象並非真正空服員，有的是機場販售部員工，有的是自稱準備報考空姐的保險業務員，甚至還有正在空姐補習班上課的學生，讓他直呼花錢又傷神。

今年父親節，昔日5名同學中已有4人能以爸爸身分過節，更讓他感受到差距。其中一名牙醫同學的妻子還曾主動介紹大學女助理教授給他認識，但他仍未放棄多年來想找空服員當伴侶的想法。

擁有43年媒合與諮商經驗的美滿服務中心主任徐乃義說，擇偶有職業偏好並無對錯，但若將單一職業設定成幾乎不能退讓的條件，很容易忽略真正影響婚姻長久與否的性格、價值觀與生活方式。

徐認為，與其因為同學都已成家而產生「被落下」的焦慮，更重要的是重新思考自己真正需要的伴侶樣貌；職業可以是加分條件，但不應取代兩人能否相處、是否能彼此扶持。

空姐 相親 牙醫

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