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10歲女童猥褻案蔣萬安臉書發文 沈伯洋籲：先找原因改變、非急於辯解

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市10歲女童爆性猥褻案，引發各界關注，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，沈伯洋說，只要把原因釐清趕快做改變，急於辯解絕對不是良策。記者曾吉松／攝影
台北市10歲女童爆性猥褻案，引發各界關注，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，沈伯洋說，只要把原因釐清趕快做改變，急於辯解絕對不是良策。記者曾吉松／攝影

台北市10歲女童爆性猥褻案，引發各界關注，市長蔣萬安昨天在臉書發文強調感到非常心痛與不捨，並表示會持續思考制度是不是還有不足。不過民進黨台北市長參選人沈伯洋質疑，字裡行間似乎與個案沒有太大關聯，並非民眾想知道答案，呼籲要盡快釐清原因改變，急於辯解非良策。

蔣萬安昨天在臉書表示，和所有關心孩子的人一樣，感到非常心痛與不捨。接獲通報240天以來，累計提供714次服務，就是要確保孩子不再受傷害，同時在專業評估下，盡可能採取衝擊最小、最符合孩子最佳利益的處遇方式，一步一步陪著走向穩定，提供復元所需的時間與空間。

他說，兒少保護制度永遠可以做得更好。面對每一個孩子，不只要確認「有沒有按照制度做」，更要持續思考制度是不是還有不足，保護網是不是還能更緊密，「這些問題我們不會迴避」。

沈伯洋表示，蔣萬安臉書內容更案件沒有太大關係，「去機構化」也沒什麼關聯，字裡行間似乎還是強調台北市政府該做都有做，這應該不會是民眾想聽到的答案。

沈伯洋說，兒少每一個案件原因為何都要釐清，包含可能安置量能不足、社工人手不足、標準制度問題，只要把原因釐清趕快做改變，急於辯解絕對不是良策。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今到永春市場與民眾互動。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今到永春市場與民眾互動。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今到永春市場與民眾互動。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今到永春市場與民眾互動。記者曾吉松／攝影

蔣萬安 女童 沈伯洋

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