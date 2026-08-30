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女童性猥褻案挨轟沒道歉...蔣萬安：會來彌補可能的漏洞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮。記者林麗玉／攝影

台北市發生10歲女童猥褻案，台北市長蔣萬安今天也被問及，審計部北市總決算審核報告披露，兒少保報截至去年8月底，303件「兒少權法」案件調查與裁處延宕，更有網友質疑，蔣萬安昨天臉書貼文仍沒有道歉。蔣今天說，「市府會來檢討，我們會來彌補，這可能的漏洞。」

蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮，對於審計報告檢討台北市的兒少保護案件處理，蔣說，他說過，當然審計部這樣的一個報告，當然也是不只對台北市、而是各縣市。目前發生的兒少保護事件，他也再次的強調，他會要求社會局等各單位，一定會好好檢視，不管是在機制面，制度面，各個面向哪些地方可以做得更好，市府一定願意來改進、精進，避免再次有憾事的發生。

至於臉書貼文遭質疑沒有道歉，蔣萬安說，他的貼文當然也談得很清楚，在這起事件當然他感到非常心痛、不捨、難過，同時不管是社工第一線依照現有的機制，社工進行專業的評估及擬定安全計畫，且連接各機關、單位共同來執行，並採行各項的面談、訪視、關懷以及課程的輔導。

蔣說，當然市府也會來檢視，是不是可以做得更好的地方，他相信一定有，而且兒少保護事件相關的制度跟機制，一定有可以做得更好的，市府會來檢討，我們會來彌補，這可能的漏洞。

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