今天通車了！信義線東延段首月乘車區間免費...各項優惠活動一次看

台北捷運信義東延段今天下午14時正式通車，市長蔣萬安上午10時主持通車典禮。通車後，北捷廣慈/奉天宮站將可一車直達台北車站與淡水，8月30日至9月28日通車首月，新通車區間（象山站至廣慈/奉天宮站）不計票價。

北捷表示，若旅客進出站任一端為廣慈/奉天宮站，系統將先扣除新通車區間里程後，再依現行票價計算。配合首月通車優惠，車站票價表同步更新，凡優惠期間票價與日後正式收費票價不同者，以粉紅色底加強識別；未標示粉紅色的票價金額，則表示優惠結束後，票價亦不會改變。

今天信義東延段正式通車，廣慈/奉天宮站13時50分將開放旅客進站，14時發出首班列車。

北捷提醒，考量優惠活動期間人潮眾多，為確保動線順暢與旅客安全，廣慈/奉天宮站暫停開放攜帶自行車、大型寵物車及低音提琴乘車，9月29日(週二)正式開放進、出站，請旅客配合。

欲使用單程票往返象山站與廣慈/奉天宮站區間，或廣慈/奉天宮站同站進出旅客，無須購票，請洽車站詢問處索取乘車憑證。其餘儲值卡、QR乘車碼及信用卡請直接感應閘門進出乘車，閘門會自動以優惠票價扣款。

北捷表示，歡慶廣慈/奉天宮站通車，8月30日至9月19日在廣慈/奉天宮站大廳公共藝術區舉辦迎賓音樂會，邀請6組團體輪番帶來長笛、薩克斯風、拉丁音樂、紐奧良爵士及二胡、笙、琵琶、中國笛等多元表演，透過多元曲風演出，與旅客分享通車喜悅。

8月30日通車首日14時15分至16時15分，廣慈/奉天宮站大廳公共藝術區，邀來長笛姐姐樂團與臺北市名聲樂團率先登場；16時30分至17時，特別邀請在地人氣嘉賓-天韻樂團加碼演出。

通車首月9月5日、9月12日、9月19日連續三個星期六，每日14時15分至16時15分，還有台灣拉丁重擊樂團、凱爵Kai Jazz及雨帆藝術等團體接力登場。透過多元音樂展演，讓市民體驗捷運新路段，也感受藝文融入公共運輸空間的氛圍。

8月30日通車日，9月5日、9月6日，每日14時至20時，廣慈/奉天宮站1號出口B1連通道層還有「通車限定市集」，一次集結輕食及文創手作等特色攤位，歡迎旅客來逛逛。

另外，活動期間，「台北捷運Go」App會員憑當日有進出站的乘車紀錄，且進出站任一端為廣慈/奉天宮站(不含同站進出)，可獲得20點捷運點，可直接在市集攤位折抵消費，1點折抵1元，每日限量100名。此外，還能抽東京、倫敦雙人來回機票、捷運年票、1200定期票、自行車、家電、奉天宮開運好禮、捷運點等多項好禮，還有限量霜淇淋禮物卡免費領取。各活動參加辦法與詳細資訊請參考官網。

悠遊卡公司同步推出通車回饋，活動期間持悠遊卡支付工具，於廣慈/奉天宮站完成進站或出站，可享20元回饋。詳細內容及活動辦法，請至悠遊卡公司官網查詢。