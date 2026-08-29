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新北美麗金山路跑逾千民眾享山海美景 體驗「波浪路」風光

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供
「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供

新北金山區磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，因為有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪路」，是萬金石馬拉松的重點路段之一。「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。

新北市金山區公所今年將原有健走活動全面升級，不僅延長賽道路線、提升賽事規格，更加入競技挑戰，10K組男女總排冠軍除了賽事獎金還能獲得新北北海溫泉洲際酒店住宿券。路跑結合金山山海風情、在地美食與觀光特色，打造兼具運動及觀光魅力的賽事品牌。

金山區長劉昌松表示，「美麗金山路跑」特別安排下午起跑，希望讓參與民眾來到金山不只是一場路跑，更能將金山一日遊融入賽事行程，上午走訪燭台雙嶼及獅頭山，中午前往金山老街品嘗在地美食，下午再穿上跑鞋奔馳於金山北海岸，透過路跑活動帶動觀光，讓更多民眾看見金山豐富的自然景觀與地方特色。

賽事規畫「3K跨橋麥噹噹組」及「10K到了跳石不搭車組」，從打造全年齡參與的休閒賽事，從健走族群到熱愛挑戰的跑者都能找到適合自己的組別。其中10K組從磺港漁港出發，跑者一路跨越磺清大橋，沿著台二線海岸線前進，迎著海風奔向知名景點「跳石車站」後折返，沿途還可以眺望金山獨特的燭台雙嶼，讓跑者一面奔跑一面感受北海岸最迷人的自然風光。

今年賽事全面升級，提供專業晶片計時，賽道補給更融入金山地瓜餅及麻荖等在地特色美食，完賽除了金山賽事紀念獎牌及UV100涼感巾外，更提供地瓜脆脆、地瓜爆米花及金山仙草等完賽好禮，讓跑者在補充體力之餘也能品嚐「金山味」。

「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供
「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供

「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供
「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供

「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供
「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供

「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供
「美麗金山路跑」今天下午在磺港漁港開跑，逾千民眾齊聚享受山海美景，也跑上波浪路體驗。圖／金山區公所提供

路跑 金山 新北

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