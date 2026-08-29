樹林市政說明會逾600人力挺 李四川：29區都是本命區

國民黨新北市長參選人李四川今天下午與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，現場湧入逾600名鄉親，齊聲高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。李四川表示，在台北縣政府、新北市政府任職期間，走遍全新北推動各地建設，「29區都是我的本命區」，未來將接棒侯友宜市長，以實際經驗加速新北大巨蛋完工，並落實「南有巨蛋城、北有科學城」的願景，同步推動大漢溪捷運縱貫線、樹林鐵路地下化，翻轉樹林城市面貌、帶動溪南地區整體發展。

為了力挺李四川，新北市副市長劉和然、前內政部長李鴻源皆出席為李四川站台。劉和然表示，李四川從基層一路歷練，每一步都禁得起檢驗，是接棒侯友宜市長持續推動各項建設的最佳人選，「未來的市長，就是李四川！」李鴻源也大讚李四川是最適合新北、最有能力的市長，將以豐富的市政經驗，讓新北持續成為國際大城市。

談及在地建設，李四川表示，新北大巨蛋選址於樹林，他過去曾參與興建台北小巨蛋、接手完成卡關多年的台北大巨蛋，未來會以實務經驗，延續侯友宜市長規劃，打造兼具運動賽事與演唱會經濟的新北大巨蛋，同時將分階段推動樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌，推動樹林火車站立體化，打造巨蛋城新門戶。

李四川也重申「大漢溪捷運縱貫線」政見，將自民生汐止線延伸，從大稻埕出發，串聯三重、新莊、樹林、土城、麥仔園、大柑園等地，讓新北大巨蛋帶來的不只是演唱會及觀賽人潮，更能串聯溪南產業與生活圈，帶動產業進駐、創造更多優質就業機會，全面提升樹林及溪南地區民眾的交通與生活品質，李四川的政見也獲得在地里長與鄉親熱烈支持。

今日活動由洪佳君議員主辦，立委洪孟楷、王鴻薇、議員參選人何應明、吳國譽、前樹林市長何玉枝、國民黨新北市黨部主委黃志雄皆到場站台，眾多里長及地方團體代表也到場力挺，展現基層與李四川為新北共同打拚的決心。

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員洪佳君在樹林舉辦市政說明會，受到在場鄉親熱烈歡迎，展現超高人氣。圖／李四川競辦提供