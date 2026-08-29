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猴硐老礦工建議設殉職紀念碑 新北：配合地礦中心

中央社／ 新北29日電

猴硐礦工文史館館長周朝南今天表示，礦工貢獻台灣經濟命脈，盼於猴硐煤礦博物園區內設置礦工文史館，與殉職礦工紀念碑；市府說，配合經濟部地礦中心空間規劃，予以行政協調。

新平溪煤礦博物園區由煤礦產業轉型，保存礦坑、運煤設施及礦業文化資產，今天獲頒新北市文化獎，位於瑞芳區的猴硐礦工文史館，由創辦人周朝南率領聲勢浩大的親友團到場道賀。

周朝南曾從事採礦長達40餘年，是見證台灣煤礦黑金歲月、支撐經濟與度過能源危機的末代礦工。他接受中央社記者訪問時表示，目前的文史館場地是租借的，老礦工希望在猴硐煤礦博物園區設置永久的礦工文史館，比照日本設殉職礦工英魂紀念碑。

市長侯友宜今天在頒發文化獎與合影時，多次稱讚周朝南致力保存礦產歷史與文物，讓外界了解礦工對台灣經濟的貢獻。

市府觀光旅遊局回應中央社記者詢問表示，將與文化部文化資源司、經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）、勞動部及市府文化局，共同研商猴硐礦工文史館未來方向。市府會配合地礦中心的場域空間、展覽規劃。

至於侯友宜今天提到的「瑞三礦業整煤廠第二期修復工程」即將啟用，觀旅局說，透過主題展示重現台灣礦工生活與產業脈絡。未來期盼借重民間的創意與能量營運，融合礦業歷史、視覺藝術打造礦業歷史記憶的複合型場域。

周朝南建議市政府調升每年中秋節的老礦工慰問金，勞工局表示，隨礦業沒落，「台灣區煤礦礦工職工福利委員會」裁撤後，由市府接管剩餘財產，並編列預算照顧退休煤礦工，每年發放秋節慰問金新台幣2000元。

市府說，考量退休煤礦工分布於全國各地，福利條件應全國一致，宜由中央通盤研議，給予全國煤礦工作者更完善的老年保障。

猴硐 新北

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