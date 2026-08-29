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新北文化獎揭曉 侯友宜感謝四大得主奠定城市文化厚度

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北文化獎今舉辦頒獎，市長侯友宜（圖中）頒獎給獲獎人及獲獎團體。圖／新北市府提供
新北文化獎今舉辦頒獎，市長侯友宜（圖中）頒獎給獲獎人及獲獎團體。圖／新北市府提供

第9屆新北文化獎今舉辦頒獎，今年文化獎由深耕台灣藝術史研究與文化資產保存的林保堯教授、推動藝術教育與國際交流的朱銘美術館、傳承百年北管文化的板橋潮和社，及保存台灣礦業文化的重要基地新平溪煤礦博物園區獲獎。

新北市長侯友宜今頒獎並向長期投入文化保存、藝術推廣、傳統技藝傳承及地方文化發展的傑出典範致敬。侯友宜表示，新北市擁有豐富多元的文化底蘊，孕育出無數文化工作者與團體，本屆新北文化獎得主橫跨文化資產保存、視覺藝術、傳統戲曲及地方文化等不同領域，並以自身專業拓展文化視野、走向國際，共同匯聚新北文化能量，形塑兼容並蓄、世代傳承、持續創新的城市文化風景。

今年文化獎個人獎得主林保堯教授，四十餘年來致力於台灣藝術史研究、文化資產保存、民間藝術研究及地方文化發展，將學術研究與田野實踐緊密結合，培育無數藝術人才，並持續投入社區營造與文化保存工作，為臺灣藝術史研究奠定重要基礎，也累積深厚的人文底蘊，對新北文化發展貢獻卓著。

團體獎得主朱銘美術館承襲朱銘大師藝術精神，自開館以來持續推動藝術教育、兒童藝術、美術典藏及公共藝術推廣，策辦多檔大型展覽，積極促進國際藝術交流，打造兼具「在地扎根」與「國際視野」的藝術平台。透過多元展演及教育推廣，讓藝術走入生活，也持續提升新北城市文化美學，拓展臺灣藝術與世界接軌的能量。

擁有近百年歷史的板橋潮和社，是全台少數兼習「福路」與「西皮」兩大流派，並完整保有子弟戲搬演技藝，2010年登錄為新北市無形文化資產保存團體。近年除持續培育青年世代、推動傳統戲曲傳承外，也積極與大專校院合作，透過展演、教育推廣及跨界交流，讓北管藝術持續在當代發展，展現傳統文化薪火相傳的生命力。

新平溪煤礦博物園區由煤礦產業轉型而成，保存完整礦坑、運煤設施及珍貴礦業文化資產，自2002年成立博物館以來，持續透過導覽解說、文化走讀及地方創生等方式，讓更多民眾認識台灣礦業發展歷史，曾獲「百大文化基地」肯定，並受邀於大阪世界博覽會國際論壇分享經驗，成功將臺灣礦業文化推向國際舞臺，展現地方文化永續發展的成果。

新北市文化局表示，第9屆新北文化獎得獎者皆長年深耕文化、持續創新，不僅保存珍貴文化資產，更透過教育推廣、藝術創作、國際交流及地方文化實踐，持續累積新北文化厚度，期盼藉由文化獎向長期奉獻文化的個人與團體致敬，凝聚更多文化力量，讓文化精神代代傳承，共同打造兼具永續、創新與包容的新北文化城市。

新北市長侯友宜今頒獎給文化獎得獎單位。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜今頒獎給文化獎得獎單位。圖／新北市府提供

今年文化獎個人獎得主林保堯教授（圖右）接受市長侯友宜頒獎。圖／新北市府提供
今年文化獎個人獎得主林保堯教授（圖右）接受市長侯友宜頒獎。圖／新北市府提供

侯友宜 新北

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