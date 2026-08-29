新北文化獎表揚4得主 跨世代傳承守護藝術

第9屆新北文化獎今天表揚林保堯教授、朱銘美術館、板橋潮和社及新平溪煤礦博物園區4個得主，市長侯友宜頒獎肯定他們長期投入藝術研究、文化資產保存、傳承傳統技藝及地方發展。

侯友宜致詞表示，「文化創新也不能忘根」，新北文化獎得主橫跨文化資產、視覺藝術、傳統戲曲及地方文化等領域，除長年深耕文化、以專業拓展國際視野，也世代傳承創新的文化風景，將新北推向國際。

個人獎得主林保堯是國立台北藝術大學建築與文化資產研究所名譽教授，他投入台灣藝術史研究、文化資產保存及民間藝術研究、田野調查逾40年；侯友宜肯定他對於地方文史發展如數家珍，並投入社區營造，對新北文化發展貢獻巨大。

朱銘文教基金會執行長吳素美代表接受團體獎，侯友宜稱讚館方落腳扎根金山區，是新北市的福氣。尤其，館方推動藝術教育、兒童藝術、美術典藏及公共藝術，並策辦大型展覽，是具有國際視野的藝術平台。頒獎後，侯友宜還與團隊比出著名的「太極」手勢合影。

近百年歷史的板橋潮和社，兼習「福路」與「西皮」兩大北管流派，保有子弟戲搬演技藝，2010年登錄為新北市無形文化資產保存團體，近年持續培育青年並推動跨界交流。侯友宜頒獎給執行總監葉冠廷，肯定潮和社持續培育青年，推動北管傳承。

新平溪煤礦博物園區由館長龔俊逸代表受獎，猴硐礦工文史館創辦人周朝南率領親友團道賀。館方由煤礦產業轉型，保存礦坑、運煤設施及礦業文化資產，並推動導覽、文化走讀及地方創生。侯友宜肯定礦工是台灣經濟發展命脈，館方除保留礦工文物，也熱忱接待外國使節。