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視察國道五股、林口交流道改善工程 侯友宜：市區道路盡早銜接配套

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜（右三）上午視察國道1號林口交流道改善工程，走上高架匝道實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（右三）上午視察國道1號林口交流道改善工程，走上高架匝道實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜上午視察國道1號五股、林口交流道改善工程，當高速公路局簡報指稱2項工程都會提前大約半年完工通車，市長和現場各級民代齊聲鼓掌道謝，侯友宜也指示市府交通局做好市區銜接道路各項配套措施。

林口是全台灣塞車最嚴重的交流道冠軍，五股也常被網友形容塞得驚天動地。侯友宜指出，這2個交流道每日承載龐大通勤及產業車流，施工與交維極具挑戰。五股交流道改善工程總經費約36.8億元，其中市府分擔4.9億元用地費，截至今年7月底工程實際進度90.43%，較預定進度超前4.86%。

其中關鍵分項「北入高架匝道」提早約6個月將於今年10月底通車後，自台65線北向車流可直通國1，行車時間預估將由15分鐘大幅縮短至3分鐘。

而總經費約37.2億元的林口交流道工程進度，截至今年7月底亦達65.15%，交通部已宣布南出及北入高架匝道將提前7個月，於明年3月開放通車，屆時前往長庚醫院、龜山與林口地區的南出行車時間可由19分鐘縮短至5分鐘，北入則由14分鐘縮短至2分鐘，均能顯著紓解周邊路網壓力，更可大幅減少交通事故。

侯友宜表示已責成交通局，因應通車後車流移轉與台65線銜接國1動線調整，須協調公路局及高公局提前完成標誌指引與預告，並持續監測平面道路車流、彈性調整號誌與車道配置。

同時要在年底完成「國道1號五股交流道聯絡道增設往八里方向立體交叉行車動線規畫」提送交通部，林口端也正規畫文化一路尖峰大眾運輸專用道，透過硬體建設與軟體管理雙管齊下，降低用路人適應期衝擊。

交通局長鍾鳴時說，除了五股與林口，市政府也正同步推進國道3號金城及中和交流道改善工程，透過四大交流道串聯完整路網，積極做好地方道路整備與公共運輸規畫，落實「少塞一點、快一點到、平安回家」的建設願景。

新北市長侯友宜上午視察國道1號林口交流道改善工程，與立委、議員、里長們聽取高速公路局簡報。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜上午視察國道1號林口交流道改善工程，與立委、議員、里長們聽取高速公路局簡報。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜上午視察國道1號五股交流道改善工程，走上「北入高架匝道」實地勘查工程進度，並與立委、議員、里長們合影留念。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜上午視察國道1號五股交流道改善工程，走上「北入高架匝道」實地勘查工程進度，並與立委、議員、里長們合影留念。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜（左）上午視察國道1號五股及林口交流道改善工程，走上高架匝道實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左）上午視察國道1號五股及林口交流道改善工程，走上高架匝道實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜上午視察國道1號五股交流道改善工程，走上「北入高架匝道」實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜上午視察國道1號五股交流道改善工程，走上「北入高架匝道」實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜（左）上午視察國道1號林口交流道改善工程，走上高架匝道實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左）上午視察國道1號林口交流道改善工程，走上高架匝道實地勘查工程進度。記者林昭彰／攝影

侯友宜 林口 國道 工程

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