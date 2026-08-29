中央轉彎 北市社宅補助少53億 蔣萬安不滿

中央二○二八年不再補助六都自建社宅的非自償性補助，北市議員昨接連質詢批中央急轉彎，北市如何因應？都發局預估非自償性補助會減少五十三點一億元，市長蔣萬安坦言造成很大衝擊，當然不滿，會透過行政院會等方式，全力爭取補助經費。

蔣萬安昨赴議會專案報告強調，北市持續以推動五萬戶社宅為目標。國民黨議員汪志冰質詢指出，北市現有完工、施工中、規畫中及多元取得共二萬四千八百多戶，一直朝五萬戶目標在推進，但中央四六○八戶僅完工七○二戶，離目標還差得非常遠，且中央社宅政策急轉彎，賴清德總統選前號稱蓋十三萬戶社宅，結果如今少了十萬戶。

汪志冰建議，國有財產署的土地在北市這麼多，中央不蓋沒關係，移撥給台北市政府來蓋，中央自己沒辦法達標，北市來幫中央達標。蔣萬安回應，一直都有跟中央協調，不只國產署、國防部軍方，如果有閒置空間，我們願意協調，看是不是相互增加社宅戶數。

民眾黨議員黃瀞瑩點出，北市社宅面臨雙重困境，包含地方的潛力基地如何增加、中央社宅政策倒退。都發局長簡瑟芳指出，針對非自償性補助，依照中央新規定，北市會減少五十三點一億元，另一部分是融資利息補助，直接限制年期，只能補助五年，自負金額會有十一億元缺口。

黃瀞瑩發現，中央包含多元興辦的社宅、包租代管、租金補貼等，統統拿來魚目混珠，都算在十三萬戶裡。中央下修社宅興建目標，等於不出力、不蓋社宅，也不補助、不出錢，「北市努力蓋社宅、中央一點忙都不幫，你不生氣？」

蔣萬安說，第一北市推動社宅腳步不停下，目標就在那邊，會持續盤點潛力基地來興建，第二中央減少北市補助，確實造成很大衝擊，當然會不滿，一定全力積極爭取相關補助經費。議員追問，要怎麼跟賴總統建言，還是要到行政院會表達不滿？蔣說，「都會，透過各種方式」。