長者租屋不易 北市要擴大老人住宅量能

北市已是超高齡社會，北市「非自有住宅」以及「租屋」的長輩有五點九萬人，議員憂心，老人住宅現在只有三二四戶，有需求的長者要何去何從？市長蔣萬安承諾持續來盤點，若能持續擴大老人住宅量能，市府當然會全力努力。

蔣萬安昨赴議會專案報告北市高齡居住政策與老人住宅機制等規畫，協助有租屋或換居長者，取得適切住宅。報告指出，包括社宅、出租國宅、平價住宅、老人住宅、社宅包租代管「各項居住資源」，高齡戶總計一萬八千九百三十二戶，各項住宅資源高齡者家庭戶數已有百分之三十二點七。

市議員林珍羽指出，北市六十五歲以上的長輩人數，目前有五九萬一三一四人，但北市規畫政策中，都是「有屋源」的長輩，其他「非自有住宅」以及「租屋」的長輩的人口數卻有五點九萬，但「各項住宅資源中」老人住宅現在只有三二四戶，真的夠嗎？而且等候社宅的人，還有二萬人。

蔣萬安表示，市府當然會全力努力，還有包括社宅、包租代管、出租國宅等這些房源，也會持續來布建，盡可能滿足目前居住困難的長輩。

社會局表示，目前先針對獨居、弱勢等有居住需求的長者，由社工評估需求，協助申請社宅或連結租屋、包租代管及友善屋源，如有生活負擔，再協助申請租金租金補貼，急難救助等資源。

都發局表示，包租代管也鼓勵提供一樓或電梯大樓物件，並將弱勢比例由五成提高至七成。