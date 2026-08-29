捷運三鶯線9月1日起 正式營運收費

新北捷運三鶯線歷經二個月免費試營運，運量累計突破一百七十萬人次，新北捷運公司宣布自九月一日起正式收費營運，另同步推出每卡六十元的「三鶯線一日票」，旅客可在購票當日營業時間內不限次數進出捷運三鶯線。

新北捷運三鶯線自今年六月卅日啟動試營運，大幅縮短三峽、鶯歌地區跨區通勤時間，也成功串聯周邊景點，帶動沿線觀光熱潮。通車首月全線累計運量破九十萬人次，八月起延長營運時間至晚間十點，且為因應地方民意期盼，全線免費搭乘優惠持續至八月底。

新北捷運公司表示，三鶯線試營運期間累計運量突破一百七十萬人次，其中以頂埔站、鶯歌車站、陶瓷老街站、台北大學站及三峽站，為運量前五名車站，顯示三鶯線除服務沿線通勤、通學需求，也有效串聯三峽、鶯歌地區的文化與觀光據點。

在旅客使用票證方面，試營運期間以一般電子票證占百分之四十四為最大宗，其次為社會福利票占百分之卅六、公共運輸定期票占百分之十二，另學生票及單程票占百分之八。

新北捷運公司說，三鶯線於九月一日正式收費，票價採階梯費率，起程票價廿元、最高卅五元，符合資格的敬老、愛心及兒童等優惠票種，也可依規定享有優惠，旅客請依規定使用有效電子票證、單程票或公共運輸定期票進出站。

另為提供假日旅遊旅客更彈性搭乘選擇，新北捷運公司也同步發售「三鶯線一日票」，每張卡六十元，限購票當日營業時間內使用，旅客可不限次數進出三鶯線各車站。民眾可搭乘捷運走訪三峽老街、台北大學、新北市美術館、鶯歌陶瓷老街等沿線景點，輕鬆規畫低碳一日遊。